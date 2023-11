Desbloqueando o futuro do blockchain: The Next Block Expo 2023 retorna a Berlim

BERLIM, 30 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- A CoinEx, proeminente câmbio de criptomoedas, tem o prazer de anunciar que será patrocinadora prata do The Next Block Expo, mostrando sua dedicação para ficar na vanguarda da inovação de blockchain. Como participante-chave, a CoinEx não só contribuirá como patrocinadora, como também realizará um seminário cativante de 30 minutos e uma apresentação de 15 minutos no palco principal. O tema de foco da sua palestra girará em torno de "Discutir as oportunidades no próximo mercado em ascensão", enfatizando os pontos estratégicos que tornam esta vindoura fase do mercado significante. Essa presença significativa no The Next Block Expo ressalta o compromisso da CoinEx com o fornecimento de informações valiosas e expertise para a comunidade de blockchain, bem como seu engajamento proativo em moldar o cenário futuro do mercado de criptomoedas.

The Next Block Expo, evento internacional crucial no setor de blockchain, fará um retorno triunfante a Berlim de 4 a 5 de dezembro de 2023. Após o sucesso estrondoso da sua edição inaugural em novembro de 2022, que atraiu 1.583 praticantes de blockchain de 45 países, espera-se que o evento que está por vir atraia mais de 2.500 participantes. Empresas renomadas, incluindo a 1inch network, Polygon, Google, Polkastarter, CoinEx e muitas outras, contribuirão para o sucesso do evento com uma programação composta de 140 palestrantes que compartilharão informações no palco principal.

The Next Block Expo Berlin 2023 oferece a plataforma ideal para a CoinEx reforçar sua dedicação no que diz respeito a priorizar as necessidades do usuário e promover uma abordagem impulsionada pela comunidade.

A participação da CoinEx no The Next Block Expo é dupla. A plataforma visa permitir que os usuários aproveitem os dividendos da tecnologia web3 por meio do fornecimento de informações e oportunidades valiosas. A CoinEx também busca aumentar a adoção, mostrando seu compromisso com princípios centrados no usuário. A exibição da CoinEx está localizada no número 15, e os participantes interessados podem visitar o estande da empresa para participar do evento offline.

Sobre a CoinEx

Fundada em 2017, a CoinEx é um câmbio global de criptomoedas comprometida com facilitar a negociação. A plataforma fornece uma série de serviços, incluindo negociação à vista e de margem, futuros, swaps, formador de mercado automatizado (AMM, automated market maker) e serviços de gestão financeira para mais de 5 milhões de usuários em mais de 200 países e regiões. Desde que foi estabelecida, a CoinEx aderiu firmemente ao princípio de serviço "usuário em primeiro lugar". Com a intenção sincera de criar um ambiente de negociação de cripto igualitário, respeitoso e seguro, a CoinEx permite que os usuários acessem facilmente o mundo da criptomoeda oferecendo produtos e serviços fáceis de usar.

