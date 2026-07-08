德州南方大學推出全面校園總規劃

規劃框架涵蓋校園發展、學生成就、人才培育及研究拓展，並確定約 17 億美元的長期優先資本投資項目

侯斯頓2026年7月8日 /美通社/ -- 德州南方大學 (Texas Southern University) 已推出校園總體規劃，為校園發展、設施改善、教學方式及學習環境提升，以及基礎設施資本投資訂立框架，以配合大學推進 Ascend 2030 策略計劃及籌備百年校慶。

計劃概述未來十年約 17 億美元的校園投資，以及超過 20 個分期推行的項目。 此規劃使未來資本投資與大學的策略重點保持一致，並採取經周詳規劃的智慧增長方式，以支持學生成就、人才培育、研究拓展和社區參與，確保院校長遠有效運作。

校長 J. W. Crawford III 表示：「隨著德州南方大學持續向前發展，設施及基礎建設投資必須支持預期成果，這一點至關重要。 總規劃使校園實體發展與院校策略重點互相配合，提供可隨時間逐步擴展的穩固框架。」

校園總體規劃是在德州南方大學社群及社區持份者共同參與下制定，既為未來發展提供路線圖，亦保留大學的歷史特色、推進其使命，並隨時代及情況變化保持靈活性。

總體規劃列出一系列相互連繫、分階段推行的資本項目，以支持學生成就、人才培育、研究拓展及社區參與。 未來優先項目包括以學生為中心的設施、學術與研究基建、住宿及休閒配套，以及有助加強大學與廣泛社區之間聯繫的空間。

多個大型項目已在推進中。 三座相互連接的全新學術及研究設施——Catalyst for Urban Transformation（城市轉型催化設施）、Nabrit Science Center（納布里特科學中心）及 Health and Wellness Center（健康與康健中心）——預計將於今年稍後動工。 三座設施獲得逾 9,500 萬美元的州政府撥款，預計將在大學百年校慶之年落成啟用。 此外，大學正與 Texas Facilities Commission（德州設施委員會）合作，運用 Texas Legislature（德州議會）撥出的 1,000 萬美元，規劃和設計擬建的 Thurgood Marshall Law Center（瑟古德•馬歇爾法律中心），以取代日漸老化的法學院校舍。

未來十年，總體規劃將引導校園以分階段、全面的方式發展，從實體層面重塑德州南方大學，正如 Ascend 2030（騰飛躍進 2030）從學術及營運層面重塑大學一樣。 兩項規劃將確保未來投資符合院校重點，並能因應學生及合作夥伴的需求變化，靈活回應大學不斷演變的需要。

Crawford 表示：「侯斯頓及德州不斷發展，德州南方大學必須乘勢而上、領先前行。 總規劃提供框架，讓未來投資能配合大學使命，讓我們得以加強培育學生、拓展研究，以及為所服務社區的經濟與公共生活貢獻力量。」

有關更多資訊、效果圖及項目詳情，請參閱：https://tsu.edu/about/administration/facilities/master-plan.php。

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