DEAC et Neste vont travailler conjointement sur des solutions de stockage de données durables

HELSINKI et RIGA, Lettonie, 27 janvier 2022 /PRNewswire/ -- DEAC et Neste unissent leurs forces pour créer ensemble des solutions de stockage durable des données. DEAC est l'un des plus grands centres de données indépendants d'Europe du Nord, qui fait l'acquisition d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable depuis 2021. La coopération avec Neste, premier producteur mondial de diesels renouvelables, de carburants d'aviation durable et de solutions liées aux matières premières renouvelables pour diverses utilisations dans l'industrie des polymères et des produits chimiques, marquera une nouvelle étape vers l'objectif de DEAC qui est de passer à des sources d'énergie 100 % renouvelables dès 2022. En utilisant le carburant Neste MY Renewable Diesel™, DEAC augmentera la durabilité du stockage des données en cas de panne d'électricité.

Selon une étude publiée en 2020 dans la revue AAAS Science Journal , les centres de données représentent environ 1 % de la consommation mondiale d'électricité. Certaines analyses suggèrent que la consommation d'énergie des centres de données mondiaux va même tripler ou quadrupler au cours de la prochaine décennie.

« En 2021, DEAC est déjà passé à l'électricité 100 % renouvelable provenant de parcs éoliens pour gérer le stockage des données au quotidien. Nous avons également amélioré l'infrastructure afin de réduire la consommation d'énergie et mis en place un système de refroidissement amélioré. Notre coopération avec Neste et la fourniture du carburant Neste MY Renewable Diesel permettent à nos générateurs diesel de protéger durablement les données en cas d'urgence, comme les pannes de courant. Nous sommes ravis de marquer une étape majeure vers le passage à des sources d'énergie 100 % renouvelables grâce à cela », a déclaré Andris Gailitis, PDG de DEAC.

« Nous sommes heureux de constater que les centres de données mondiaux, qui constituent l'épine dorsale du monde numérique, suivent la voie empruntée par des industries à très forte intensité énergétique à la recherche de solutions visant à assurer un avenir plus durable. La coopération avec DEAC marque le premier partenariat de Neste avec un centre de données pour lui fournir une solution, Neste MY Renewable Diesel, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90 %* par rapport à l'utilisation de diesel fossile », a expliqué Heidi Peltonen, responsable des partenariats durables au sein du département Marketing et Services de Neste.

DEAC est l'un des plus grands opérateurs indépendants de centres de données d'Europe du Nord, détenu par un fonds d'infrastructure suisse géré par Quaero Capital. DEAC dispose de points de présence dans les principales villes d'Europe centrale et orientale. DEAC sert des milliers de clients dans plus de 40 pays en proposant des services informatiques innovants et en appliquant une approche commerciale individuelle et des technologies de pointe.

*) La méthode de calcul des émissions et de la réduction des émissions liées au cycle de vie est conforme à la directive de l'Union européenne sur les énergies renouvelables (2018/2001/UE).

