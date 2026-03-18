Debevoise nomme Jeffrey Sullivan KC et Ina Popova coprésidents des litiges européens

LONDRES, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Debevoise & Plimpton LLP annonce que les associés Jeffrey Sullivan KC et Ina Popova ont été nommés coprésidents des litiges européens dans les bureaux de Paris, Francfort et Luxembourg du cabinet.

Catherine Amirfar, coprésidente de l'International Dispute Resolution Group du cabinet, déclare : « Le leadership d'Ina et de Jeff s'appuiera sur la force de longue date de Debevoise dans les litiges majeurs dans toute l'Europe continentale, garantissant que nous continuons à fournir le plus haut niveau de défense et de conseil stratégique à nos clients. Ils rejoignent Dietmar Prager en Amérique latine et Tony Dymond en Asie à la tête de nos équipes de contentieux dans les régions clés du monde ».

M. Sullivan KC assumera cette nouvelle fonction parallèlement à ses responsabilités actuelles de coprésident de l'International Dispute Resolution Group du cabinet. Sa pratique se concentre sur l'arbitrage international et le droit international public. Il est l'un des avocats les plus éminents et les plus respectés du marché, représentant des entreprises et des promoteurs de fonds de capital-investissement dans des arbitrages commerciaux et des arbitrages entre investisseurs et États devant toutes les grandes institutions d'arbitrage. Il siège également régulièrement en tant qu'arbitre.

L'expérience de Mme Popova couvre l'arbitrage international, le droit international public et les litiges judiciaires liés à l'arbitrage. Elle représente des entreprises, des États souverains et des particuliers dans la prévention, la gestion, le contentieux et le règlement des litiges internationaux, et conseille les gestionnaires d'actifs et les fonds d'investissement qui évaluent les investissements dans des réclamations ou des sentences internationales. Elle possède une double qualification en droit civil et en droit commun et traite des dossiers en anglais, en français, en italien et en espagnol. Elle est un ancien membre de la Cour internationale d'arbitrage de la CCI et siège également en tant qu'arbitre.

Depuis plus de quarante ans, l'International Dispute Resolution Group de Debevoise offre une défense gagnante, un jugement commercial et un dévouement profond à la clientèle inégalé par d'autres cabinets dans le monde. L'équipe est qualifiée dans les systèmes de droit commun et de droit civil et parle plus de 35 langues. Les affaires récentes concernaient plus de 125 pays et plus de 110 milliards de dollars en jeu. Grâce à sa qualité, sa ténacité, ses compétences et son expérience, l'équipe a obtenu certains des résultats les plus importants et les plus significatifs en matière d'arbitrage international et de droit international public. En effet, Global Arbitration Review a fait remarquer que « si une équipe a toujours obtenu les meilleurs résultats, c'est bien celle de Debevoise ».