Debiut inteligentnego rozwiązania firmy Midea do zarządzania energią, które sprzyja bardziej przemyślanemu i ekologicznemu stylowi życia

GUANGZHOU, Chiny, 26 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Midea, czołowy producent urządzeń do inteligentnego domu, zaprezentował podczas 133. Targów Kantońskich, jednych z najważniejszych międzynarodowych targów handlowych na świecie, najnowsze inteligentne rozwiązanie do zarządzania energią Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS). System stanowi najświeższą innowację firmy Midea, jeśli chodzi o profesjonalne rozwiązania do zarządzania energią w gospodarstwach domowych, która zapewnia właścicielom domów większą kontrolę nad zużyciem energii i możliwość bardziej ekologicznego korzystania z niej.

MHELIOS jest inteligentnym rozwiązaniem do zarządzania energią, które obejmuje inteligentne urządzenie do zarządzania energią w postaci falownika hybrydowego. W połączeniu z panelami słonecznymi, systemami magazynowania energii i urządzeniami do inteligentnego domu MHELIOS pozwala na maksymalne wykorzystanie zielonej energii elektrycznej. Dzięki wydajności na poziomie 98,2% i technologii skanowania krzywych I-V inteligentne urządzenie do zarządzania energią pozwala maksymalnie wykorzystywać energię słoneczną. System magazynowania energii pozwala na elastyczne zwiększenie mocy produkcyjnych z 5 kWh do 40 kWh, aby umożliwić uzyskanie jak najwyższych wskaźników autokonsumpcji energii fotowoltaicznej i sprostać różnym scenariuszom. Inteligentne urządzenie do zarządzania energią, które charakteryzuje się czasem przełączania 10 ms i jest wyposażone w technologię zasilania z sieci zewnętrznej w przypadku niestabilności, zapewnia niezawodne zasilanie rezerwowe, aby użytkowników nie zaskoczyły nagłe przerwy w dostawie prądu – dzięki temu rozwiązaniu mogą ich nawet nie zauważyć.

Wraz z funkcją zarządzania magazynowaniem energii MHELIOS oferuje inteligentną kontrolę pomp ciepła i HVAC. Przy wsparciu technologii AIoT system monitoruje czas zużycia i ilość energii zużywanej przez pompy ciepła i HVAC. System inteligentnie steruje obsługą HVAC i pomp ciepła bez obniżenia komfortu i wygody, wykorzystując nadwyżki energii fotowoltaicznej do podgrzewania wody, chłodzenia pomieszczeń i ogrzewania, aby osiągnąć maksymalne oszczędności na kosztach energii. Zgodnie z założeniem inteligentnego zarządzania energią MHELIOS opracowano z myślą o prostej obsłudze. Dzięki temu rozwiązaniu za pomocą jednej aplikacji można skutecznie zarządzać energią fotowoltaiczną, magazynowaniem energii, systemami HVAC i pompami ciepła, aby ograniczyć koszty związane ze zużyciem energii. W rezultacie właściciele domów mogą oszczędzać, monitorując zużycie w czasie rzeczywistym i prowadząc ekologiczny styl życia bez rezygnowania z komfortu i wygody.

MHELIOS jest kolejnym etapem realizacji zobowiązania firmy Midea do działania w sposób bardziej ekologiczny. Firma realizuje Zieloną Strategię od 2021 r., skupiając się na opracowywaniu i produkcji inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego i systemów zasilania energią. Częścią tej strategii jest osiągnięcie szczytowych emisji dwutlenku węgla do 2030 r. i neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 r. Kolejne etapy realizacji tego zobowiązania obejmują ekologiczne projektowanie, zamówienia i produkcję, aby produkty firmy odzwierciedlały wyznawane przez nią wartości.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2055013/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_1.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2055014/Midea_Residential_Air_Conditioner_Division_2.jpg

SOURCE Midea Residential Air Conditioner Division