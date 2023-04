Midea introduceert zijn slimme energiebeheeroplossing MHELIOS, ter bevordering van een slimmere, groenere levensstijl

GUANGZHOU, China, 26 april 2023 /PRNewswire/ -- Midea, een toonaangevend merk op het gebied van slimme, huishoudelijke apparaten, heeft in april van dit jaar tijdens de 133e Canton Fair, een van 's werelds belangrijkste internationale handelsbeurzen, zijn nieuwste slimme energiebeheeroplossing, het Midea Home Energy Linkage Inverter Optimization System (MHELIOS), geïntroduceerd. Midea introduceert hiermee zijn nieuwste innovatie op het gebied van professionele oplossingen voor energiebeheer in huishoudens en geeft huiseigenaren zowel meer als groenere controle over hun energieverbruik.

MHELIOS is een slimme energiebeheeroplossing met ditto slimme energiemanager die als een hybride omvormer functioneert. In combinatie met zonnepanelen, energieopslagsystemen en slimme huishoudelijke apparaten maximaliseert MHELIOS het gebruik van groene stroom. Met een efficiëntie van 98,2% en IV-curve-scantechnologie kan de slimme energiemanager het gebruik van zonne-energie maximaliseren. Het energieopslagsysteem ondersteunt een flexibele capaciteitsuitbreiding van 5 kWh t/m 40 kWh, om een maximaal eigen PV-verbruik mogelijk te maken en aan verschillende scenario's te voldoen. Met een schakeltijd van 10 ms en ongebalanceerde uitvoertechnologie via een eigen elektriciteitsvoorziening, biedt de slimme energiemanager uitstekende back-upprestaties, zodat gebruikers niet overrompeld worden tijdens plotselinge stroomuitval en zich misschien zelfs niet bewust zijn van een stroomstoring.

Naast de beheerfunctie voor energieopslag biedt de MHELIOS een slimme regeling van warmtepompen en HVAC (verwarming, ventilatie en luchtbehandeling). Met behulp van AIoT-technologie monitort het systeem wanneer en hoeveel energie wordt gebruikt door warmtepompen en HVAC. Het systeem regelt op slimme wijze de werking van de HVAC en warmtepomp zonder afbreuk te doen aan comfort en gemak, en zet overtollig PV-vermogen om in warm water, ruimtekoeling en -verwarming om maximaal op kosten te kunnen besparen. In dezelfde geest van slimme energiecontrole, is de MHELIOS ontwikkeld op basis van eenvoudig beheer. Zonne-energie, energieopslag, HVAC-systemen en warmtepompen kunnen allemaal via één app effectief worden beheerd om de kosten voor energieverbruik te verlagen. Hierdoor kunnen huiseigenaren besparen door realtime monitoring zo 'groen' mogelijk leven zonder in te boeten aan comfort of gemak.

MHELIOS is de volgende stap in de belofte van Midea om de wereld groener te maken. Hoewel het bedrijf zich richt op de ontwikkeling en productie van slimme, huishoudelijke apparaten en energiesystemen, is de strategie van het bedrijf sinds 2021 gericht op groene energie. Onderdeel van die strategie is om de CO 2 -uitstoot in 2030 tot een minimum gereduceerd te hebben en om in 2060 CO 2 -neutraal te zijn. Andere stappen binnen deze strategie zijn onder meer groen ontwerp, inkoop en productie, om ervoor te zorgen dat de waarden van het bedrijf inherent zijn aan de producten die het levert.

