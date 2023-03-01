Debswana и Huawei открывают проект Smart Diamond Mine, ориентированный на 5G

БАРСЕЛОНА, Испания, 1 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на выставке MWC Barcelona 2023 Debswana из Ботсваны и Huawei совместно объявили о запуске первого в мире интеллектуального 5G-ориентированного проекта алмазной шахты.

On February 28, 2023, at MWC Barcelona 2023, Botswana's Debswana and Huawei jointly announced the world's first 5G-oriented smart diamond mine project. Guests including Hon. Thulagano M. Segokgo, Minister of Communications, Knowledge and Technology of Botswana (second from the left), Debswana's Head of Information Management Molemisi Nelson Sechaba (third from the left) and Xu Jun, Chief Technology Officer of Huawei Mine BU

Руководитель отдела управления информацией Debswana Молемиси Нельсон Сечаба заявил, что интеллектуальная горнодобывающая система Huawei-enabled была развернута на открытой алмазной шахте Debswana, Jwaneng, и данный проект начал функционировать в декабре 2021 г. Разработанная компанией Huawei частная сетевая система 4 G eLTE обеспечивает стабильное подключение для шахты Jwaneng, объединяя более 260 единиц оборудования. Это обеспечивает взаимосвязь между системами производства, безопасности и охраны шахты.

Сечаба заявил, что важно внедрить решение eLTE для более стабильного подключения горнодобывающего оборудования. Это объясняется двумя причинами. Первым из них является эффективность. Возможность передачи данных в режиме реального времени повышает эффективность такого оборудования, как горнодобывающие машины, повышая производительность и сокращая долгосрочные операционные расходы. Во-вторых, это решение помогло повысить безопасность. Сбор, перегрузка и взаимодействие данных в режиме реального времени делают систему более чувствительной и точной для обеспечения более надежной защиты персонала и транспортных средств.

Шахта Jwaneng - первая в мире интеллектуальная 5G-ориентированная алмазная шахта. Это означает, что аппаратное оборудование, например базовые станции, используемые в системе цифровой трансформации шахты, поддерживает модернизацию сети до 5 G. Такие функции 5 G, как высокая пропускная способность и малая задержка, могут поддерживать применение таких передовых технологий, как автономное вождение, что обеспечивает более интеллектуальную цифровую трансформацию горнодобывающей отрасли в будущем.

Достопочтенный Тулагано М. Сегокго министр связи, знаний и технологий Ботсвана заявил, что правительство Ботсвана с радостью наблюдает за совместными усилиями Debswana и Huawei по стимулированию цифровой трансформации в горнодобывающей отрасли. Debswana - одна из ведущих горнодобывающих компаний в Африке, которая благодаря сотрудничеству с Huawei может вывести на новый уровень эффективность, производительность и безопасность горнодобывающей промышленности. Правительство Ботсвана будет и далее принимать меры по содействию осуществлению программ цифровой трансформации во всех секторах, включая горнодобывающую промышленность, и приветствует участие в этой повестке дня международных компаний, таких как Huawei. Меры уже ведутся, включая сформулированную программу цифровизации, дорожную карту 5G и другие вспомогательные политики.

Сюй Джун, директор по технологиям Huawei Mine Bu, сказал, что Huawei стремится использовать свои сильные стороны в технологиях ИКТ, таких как 5G, Cloud, AI и IoT для разработки Smart Mine Solutions для клиентов в горнодобывающей промышленности по всему миру.

Вице Ляо Юн-президент компании Huawei в странах Африки к югу от Сахары заявил, что за последние пять лет Huawei предоставляет услуги горнодобывающим предприятиям в ряде стран региона, включая Южно-Африканская Республика, Ботсвана, Замбия, Намибия и Гана. Заглядывая в будущее, Huawei будет сотрудничать с другими местными партнерами в целях ускорения процесса цифровой трансформации майнинга и создания дополнительных ценностей в Африке.

По словам Debswana, опираясь на успех проекта на шахте Jwaneng, развернутой совместно с местными компаниями Huawei и Ботсвана, в соответствии с программой расширения экономических прав и возможностей граждан Ботсвана компания также планирует внедрить интеллектуальное решение для майнинга на своих шахтах Orapa, Damtshaa и Letlhakane в соответствии 2023 с программой расширения экономических прав и возможностей граждан.

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