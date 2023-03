Debswana e Huawei apresentam o primeiro projeto de mina de diamante inteligente controlado por 5G do mundo

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, na MWC Barcelona 2023, a Debswana, empresa de Botsuana, e a Huawei anunciaram em conjunto o primeiro projeto de mina de diamante inteligente controlado por 5G do mundo.

Em 28 de fevereiro de 2023, no MWC Barcelona 2023, a Debswana e a Huawei anunciaram em conjunto o primeiro projeto de mineração de diamantes suportado por 5G do mundo. Os convidados, incluindo Thulagano M. Segokgo, ministro das comunicações, conhecimento e tecnologia do Botswana (segundo da esquerda), Molemisi Nelson Sechaba, chefe de gerenciamento de informação da Debswana, (terceiro da esquerda) e Xu Jun, diretor de tecnologia da Huawei Mine BU (primeiro da esquerda). (PRNewsfoto/Huawei)

O diretor de gestão de informações da Debswana, Molemisi Nelson Sechaba, disse que a solução de mina inteligente habilitada pela Huawei foi implementada na mina de diamantes a céu aberto Jwaneng da Debswana e o projeto entrou em operação em dezembro de 2021. A solução Huawei de rede privada 4G eLTE oferece conectividade estável para a mina Jwaneng, conectando mais de 260 equipamentos. Isso permite a interconexão entre os sistemas de produção, segurança e proteção da mina.

Sechaba disse que é importante implementar a solução eLTE para conectar equipamentos de mineração de forma mais estável. Há duas razões para isso. A primeira é a eficiência. A capacidade de transferir dados em tempo real torna equipamentos como veículos de mineração mais eficientes, aumentando o rendimento e reduzindo o OPEX de longo prazo. Em segundo lugar, a solução ajudou a melhorar a segurança. Coleta de dados em tempo real, backhaul e interação tornam o sistema mais sensível e preciso para oferecer proteção mais confiável para funcionários e veículos.

A mina Jwaneng é a primeira mina de diamantes inteligente controlada por 5G do mundo. Isso significa que os equipamentos de hardware, como estações base usadas na solução de transformação digital da mina, suportam atualizações de rede para 5G. Os recursos 5G, como alta largura de banda e baixa latência, podem oferecer suporte à aplicação de tecnologias de ponta, como direção autônoma, permitindo uma transformação digital mais inteligente do setor de mineração no futuro.

O Exmo. Thulagano M. Segokgo, Ministro das Comunicações, Conhecimento e Tecnologia de Botsuana, afirmou que o governo de Botsuana tem a satisfação de ver os esforços conjuntos da Debswana e da Huawei para impulsionar a transformação digital no setor de mineração. A Debswana é uma empresa de mineração líder na África que, ao trabalhar com a Huawei, pode levar a eficiência, a produtividade e a segurança do setor de mineração ao próximo nível. O governo de Botsuana continuará a implementar medidas de facilitação para apoiar ainda mais a agenda de transformação digital em todos os setores, incluindo o setor de mineração, e dá as boas-vindas a empresas internacionais, como a Huawei, para participar desta agenda. Já existem medidas em andamento, como agenda de digitalização formulada, roteiro 5G e outras políticas de apoio.

Xu Jun, diretor de tecnologia da Huawei Mine BU, disse que a Huawei está comprometida em usar seus pontos fortes em tecnologias de TIC como 5G, nuvem, IA e IoT para desenvolver soluções de mineração inteligentes para clientes do setor de mineração em todo o mundo.

Liao Yong, vice-presidente da região da África Subsaariana da Huawei, disse que, nos últimos cinco anos, a Huawei prestou serviços a empresas de mineração em vários países da região, como África do Sul, Botsuana, Zâmbia, Namíbia e Gana. Olhando para o futuro, a Huawei trabalhará com mais parceiros locais para acelerar a transformação digital da mineração e criar mais valor na África.

De acordo com a Debswana, com base no sucesso do projeto na mina Jwaneng implementado em conjunto com a Huawei e as empresas locais de Botsuana, alinhado com o programa de capacitação econômica do cidadão de Botsuana, a empresa também pretende implementar a solução de mineração inteligente em suas minas Orapa, Damtshaa e Letlhakane em 2023.

FONTE Huawei

