Debswana i Huawei prezentują pierwszy na świecie projekt inteligentnej kopalni diamentów oparty na sieci 5G

BARCELONA, Hiszpania, 1 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Dziś podczas kongresu MWC Barcelona 2023 botswańska spółka Debswana i Huawei wspólnie poinformowały o wdrożeniu pierwszego na świecie projektu inteligentnej sieci 5G dedykowanej dla kopalni diamentów.

On February 28, 2023, at MWC Barcelona 2023, Botswana's Debswana and Huawei jointly announced the world's first 5G-oriented smart diamond mine project. Guests including Hon. Thulagano M. Segokgo, Minister of Communications, Knowledge and Technology of Botswana (second from the left), Debswana's Head of Information Management Molemisi Nelson Sechaba (third from the left) and Xu Jun, Chief Technology Officer of Huawei Mine BU (first from the left)

Molemisi Nelson Sechaba, szef działu zarządzania informacją spółki Debswana, opowiedział o wdrożonym w grudniu 2021 r. inteligentnym rozwiązaniu dedykowanym dla należącej do spółki Debswana, odkrywkowej kopalni diamentów Jwaneng, które opracowała spółka Huawei. Stworzone przez Huawei rozwiązanie oparte na sieci prywatnej 4G eLTE zapewnia kopalni Jwaneng stałe łącze sterujące ponad 260 elementami wyposażenia. Łącze umożliwia kontrolowanie produkcji, układów ochrony i bezpieczeństwa.

Sechaba oświadczył, że wdrożone rozwiązanie eLTE gwarantuje wysoki poziom zintegrowania pracy urządzeń. Integracja ta przekłada się na poprawę dwóch ważnych parametrów. Pierwszą jest efektywność. Możliwość przekazywania danych w czasie rzeczywistym poprawia wydajność sprzętu, m.in., maszyn górniczych, zwiększa urobek i zmniejsza długoterminowe koszty eksploatacyjne (ang. OPEX). Po drugie, rozwiązanie to poprawiło bezpieczeństwo. Gromadzenie danych w czasie rzeczywistym, dosył i integracja pracy urządzeń sprawiają, że system bezpieczeństwa jest bardziej wrażliwy i lepiej chroni personel oraz maszyny.

Kopalnia Jwaneng to pierwsza na świecie inteligentna kopalnia diamentów wykorzystująca sieć 5G. Oznacza to, że zastosowane w kopalni rozwiązanie służące transformacji cyfrowej, kontrolujące m.in. taki sprzęt jak stacje bazowe, umożliwia rozbudowę sieci do standardu 5G. Funkcjonalności sieci 5G, w tym duża przepustowość i niskie opóźnienie, są kompatybilne z technologiami przełomowymi, między innymi napędem autonomicznym, co z kolei sprzyja przyszłej bardziej inteligentnej cyfrowej transformacji przemysłu wydobywczego.

Thulagano M. Segokgo, minister Botswany ds. komunikacji, wiedzy i technologii powiedział, że rząd Botswany pozytywnie ocenia wspólny wkład spółki Debswana i Huawei w dążenie do cyfrowej transformacji przemysłu wydobywczego. Debswana to czołowa afrykańska spółka wydobywcza, która dzięki współpracy z Huawei może wynieść wydajność, produktywność i bezpieczeństwo działalności wydobywczej na wyższy poziom. Rząd Botswany będzie nadal wdrażać środki sprzyjające wspieraniu agendy transformacji cyfrowej we wszystkich sektorach, w tym w przemyśle wydobywczym, oraz cieszy się, że w agendzie tej uczestniczą spółki międzynarodowe, takie jak Huawei. Obecnie wdrażane środki obejmują opracowanie agendy cyfryzacji, mapy drogowej sieci 5G oraz inne strategie wspierające.

Xu Jun, główny technolog jednostki gospodarczej Huawei Mine oświadczył, że obecnie Huawei zajmuje się przede wszystkim wykorzystywaniem atutów technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym sieci 5G, chmury, SI oraz internetu rzeczy, i opracowywaniem na ich podstawie inteligentnych rozwiązań dla klientów ogólnoświatowego przemysłu wydobywczego.

Liao Yong, wiceprezes Huawei w Afryce Subsaharyjskiej oświadczył, że przez ostatnie pięć lat Huawei świadczył usługi dla przedsiębiorstw wydobywczych z wielu krajów regionu, w tym Afryki Południowej, Botswany, Zambii, Namibii i Ghany. W przyszłości Huawei nawiąże współpracę z większą liczbą partnerów lokalnych, dzięki której wzrośnie tempo transformacji cyfrowej przemysłu wydobywczego oraz wartość dodana dostępna w Afryce.

Według informacji przekazanych przez spółkę Debswana, bazując na powodzeniu projektu, który Huawei wdrożył w kopalni Jwaneng we współpracy z botswańskimi spółkami lokalnymi, zgodnie z botswańskim programem upodmiotowienia ekonomicznego obywateli w 2023 r. spółka planuje uruchomienie inteligentnego rozwiązania dla sektora wydobywczego w kopalni w Orapa, Damtshaa i Letlhakane.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2011778/PIC.jpg

SOURCE Huawei