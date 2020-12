Début de la saison promotionnelle annuelle de Creailty 3D

Un grand nombre d'imprimantes 3D de Creality seront vendues par l'intermédiaire des distributeurs en ligne suivants. Afin de profiter de prix avantageux et d'obtenir plus d'informations sur les promotions de la période des Fêtes, les clients finaux de Creality peuvent surveiller les boutiques en ligne mentionnées ci-dessous.

Le site Web de Creality 3D : https://creality3d.shop/official

Le site Web de Banggood : https://www.banggood.com/search/creality.html?from=nav

Le site Web de Tomtop : https://www.tomtop.com/search/creality.html

Le site Web de SainSmart : https://www.sainsmart.com/pages/search-results-page?q=creality

Le site Web officiel de Creality 3D : https://www.creality3dofficial.com/

Voici plus de renseignements sur les gammes d'imprimantes 3D :

Imprimante 3D Ender-3 :

L'imprimante 3D Ender-3 de Creality est l'une des meilleures imprimantes FDM (fabrication en fusion) à moins de 200 $ disponible sur le marché actuellement. Elle est demandée pour ses capacités et sa polyvalence.

Imprimante 3D Ender-5 :

Cette imprimante est dotée d'un grand boîtier en aluminium métallique qui présente un volume d'impression plus grand que ses prédécesseurs.

Imprimante 3D CR-10 :

L'imprimante s'utilise avec une simplicité absolue. Elle est dotée de rails en aluminium noir propre, d'un lit en verre d'une surface d'impression de 300 mm sur 300 mm et tout le système a été élégamment rétréci pour tenir dans un boîtier de contrôle sur un support de filament monté d'un seul côté.

Imprimante 3D CP-01 :

Grâce à ses plus nombreuses fonctions, l'imprimante 3D CP-01 de Creality peut prendre en charge trois types de matières plastiques, ce qui permet aux utilisateurs de créer davantage de modèles d'impression 3D différents

Restez à l'affût des boutiques en ligne de Creality pour profiter des événements de shopping.

Nous vous encourageons tous et toutes à consulter le site de Creality 3D pour en savoir plus sur l'impression 3D et découvrir l'utilité de cette technologie.

