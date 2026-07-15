Decathlon alcanza las 700 tiendas equipadas con las soluciones de Vusion

La plataforma de Vusion, actualmente desplegada en 54 países de tres continentes, mejora la eficiencia operativa de los equipos de Decathlon y optimiza la experiencia del cliente.

PARÍS, 15 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Vusion, líder mundial en soluciones de digitalización para el comercio físico, anunció hoy que Decathlon alcanzó el hito de 700 tiendas equipadas con sus soluciones digitales durante el segundo trimestre de 2026. El despliegue abarca actualmente 54 países en tres continentes (Europa, Sudamérica y Asia-Pacífico), lo que convierte a la cadena especializada en artículos deportivos en el cliente de Vusion con la implementación internacional más amplia hasta la fecha.

Eficiencia operativa y mayor valor para los equipos en tienda

Decathlon Reaches 700 Stores Equipped with Vusion Solutions

Elegido como el Minorista más Atractivo de Francia en 2026¹ y ampliamente reconocido por la excelencia de su experiencia de cliente, Decathlon confía en la plataforma de Vusion para automatizar la gestión de precios.

Gracias a la actualización instantánea y sincronizada de los precios en las etiquetas electrónicas de estantería (ESL), los equipos de tienda quedan liberados de la tarea repetitiva de sustituir manualmente las etiquetas de papel. Como resultado, los colaboradores pueden dedicar más tiempo a lo que constituye la esencia de su trabajo: recibir a los clientes y ofrecer asesoramiento y atención personalizada a los aficionados al deporte.

Cero errores de precio en caja: un factor clave para la satisfacción del cliente

Además de las mejoras en productividad para los equipos de tienda, la gestión digital de los lineales garantiza un excelente nivel de precisión en los precios. Las discrepancias entre el precio mostrado en el lineal y el cobrado en caja prácticamente desaparecen. Esta total transparencia refuerza la confianza de los clientes y contribuye directamente a aumentar su satisfacción en toda la red de tiendas Decathlon.

"Gracias a las etiquetas electrónicas, hemos mejorado aún más la experiencia en tienda al mismo tiempo que incrementamos nuestra eficiencia operativa. La implementación de etiquetas conectadas a gran escala nos permite centrarnos en nuestra misión principal: asesorar y acompañar a nuestros clientes deportistas. Este proyecto aporta beneficios inmediatos y tangibles tanto para nuestros equipos como para los consumidores". - Xavier Dété, VP Innovation, de Decathlon.

"Estamos especialmente orgullosos de apoyar a Decathlon, un líder mundial del retail muy valorado por sus clientes y reconocido tanto por la fortaleza de su marca como por su compromiso con la sostenibilidad. Esta colaboración a gran escala demuestra nuestra capacidad para acompañar a los principales distribuidores internacionales e industrializar nuestras soluciones de vanguardia en el exigente sector de los artículos deportivos, un mercado con un enorme potencial en el que Vusion continúa reforzando su posición de liderazgo". - Sébastien Fourcy, SEVP EMEA de Vusion.

Integración tecnológica ágil y de alto rendimiento

Desde el punto de vista técnico, Decathlon utiliza la plataforma en la nube de Vusion. Las etiquetas electrónicas de estantería se conectan de forma nativa y segura a la infraestructura de red Cisco Meraki ya existente del distribuidor, lo que permite un despliegue fluido sin necesidad de instalar hardware de red adicional.

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