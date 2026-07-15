Decathlon franchit le cap des 700 magasins équipés des solutions Vusion

Déployée dans 54 pays sur trois continents, la plateforme Vusion optimise l'efficacité opérationnelle des équipes de Decathlon et améliore l'expérience client.

PARIS, 15 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Vusion, leader mondial des solutions de digitalisation du commerce physique, annonce aujourd'hui que Decathlon a franchi au deuxième trimestre 2026 le cap des 700 magasins équipés de ses solutions digitales. Ce déploiement massif s'étend désormais sur 54 pays et trois continents (Europe, Amérique du Sud et Asie-Pacifique), faisant de l'enseigne de sport la référence la plus internationale du Groupe Vusion.

Efficacité opérationnelle et valeur ajoutée pour les collaborateurs

Decathlon Reaches 700 Stores Equipped with Vusion Solutions

Élue enseigne la plus attractive de France en 2026[1] et reconnue pour l'excellence de son expérience client, Decathlon s'appuie sur la plateforme Vusion pour automatiser la gestion de ses prix. Grâce à la mise à jour immédiate et synchronisée des étiquettes électroniques (ESL), les équipes en magasin sont libérées d'une tâche manuelle particulièrement chronophage. Les collaborateurs peuvent ainsi se consacrer pleinement à leur cœur de métier : l'accueil, l'accompagnement et le conseil personnalisé des clients sportifs.

Zéro erreur en caisse : un gage de satisfaction client

Outre le gain de temps pour les équipes, la digitalisation des rayons garantit un excellent niveau de fiabilité de l'information : le risque d'écart entre le prix affiché en rayon et le prix payé en caisse est quasiment éliminé. Cette parfaite transparence renforce la confiance des consommateurs et contribue directement à la hausse de la satisfaction client au sein du réseau Decathlon.

« Grâce aux ESL, nous avons encore enrichi l'expérience en magasin tout en renforçant notre efficacité opérationnelle. Les étiquettes connectées déployées à grande échelle nous permettent de nous concentrer sur notre cœur de métier : le conseil à nos clients sportifs. Ce projet délivre des bénéfices concrets et immédiats pour nos équipes en magasin et pour les consommateurs », commente Xavier Dété, VP Innovation, Decathlon.

« Nous sommes particulièrement fiers d'accompagner Decathlon, une enseigne leader mondial, plébiscitée par ses clients et reconnue tant pour la force de sa marque que pour ses engagements en matière de durabilité. Ce partenariat à grande échelle illustre notre capacité à accompagner des acteurs globaux de premier plan et à industrialiser nos solutions d'avant-garde dans le secteur exigeant du sport, un marché à très fort potentiel où Vusion réaffirme sa position de leader », ajoute Sébastien Fourcy, SEVP EMEA, Vusion.

Une intégration technologique agile et performante

Sur le plan technique, Decathlon s'appuie sur la plateforme cloud de Vusion. Les étiquettes électroniques sont connectées de manière native et sécurisée à l'infrastructure réseau existante de l'enseigne, développée par Cisco-Meraki, permettant un déploiement fluide et sans friction matérielle supplémentaire.

À propos de Vusion

www.vusion.com

[1] Classement établi Ipsos-Bonial https://corporate.bonial.com/top-enseigne-2026