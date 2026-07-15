Vusion、世界最大級のスポーツ用品小売企業 デカトロンとのパートナーシップを拡大

世界700店舗へインテリジェントストアソリューションを展開

パリ, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- 実店舗向けAIデジタル化ソリューションのグローバルリーダーであるVusion（ヴジョン／ユーロネクスト：VU）は、フランス発祥の世界最大級のスポーツ用品小売企業Decathlon（デカトロン）において、Vusionのインテリジェントストアソリューションの導入店舗数が700店舗に到達したことを発表しました。現在、Vusionのプラットフォームはヨーロッパ、南米、アジア太平洋の3大陸・54カ国で展開されており、Decathlonの店舗オペレーションの効率化と顧客体験の向上に貢献しています。

Vusionが実現する店舗オペレーションの効率化と従業員の業務価値向上

Decathlon Reaches 700 Stores Equipped with Vusion Solutions

2026年にフランスで最も魅力的な小売企業に選ばれたデカトロンは、優れた顧客体験でも高く評価されています。同社は、価格管理の自動化にVusionのプラットフォームを活用しています。電子棚札（ESL）に価格情報が即時かつ同期して反映されることで、店舗スタッフは紙の値札を手作業で差し替える煩雑な業務から解放されます。その結果、従業員は本来の役割である、顧客を迎え入れ、スポーツを楽しむお客様一人ひとりに寄り添った提案やサービスを提供することに、より多くの時間を割けるようになります。

価格表示の正確性向上により、顧客満足度を向上

店舗スタッフの生産性向上に加え、デジタル棚管理は高い価格精度の実現にも貢献します。棚札価格とレジ精算時の価格の不一致は、ほぼ解消されます。こうした完全な透明性は顧客の信頼を高め、デカトロン全体のネットワークにおける顧客満足度の向上に直接つながっています。





高い拡張性とスムーズな導入を実現するクラウド基盤

Decathlonは技術面において、Vusionのクラウドプラットフォームを採用しています。電子棚札（ESL）は、同社が既存で運用するCisco Merakiネットワークとネイティブかつセキュアに連携するため、新たなネットワーク機器を追加することなく、スムーズな導入を実現しています。

Decathlon イノベーション担当副社長

Xavier Dété（グザビエ・デテ）氏コメント

電子棚札（ESL）の導入により、店舗運営の効率化と顧客体験のさらなる向上を実現することができました。大規模な電子棚札の展開によって、私たちはスポーツを楽しむお客様へのアドバイスやサポートという本来の使命に、より集中できるようになっています。このプロジェクトは、店舗スタッフとお客様の双方に、目に見える価値をもたらしています。

Vusion EMEA担当シニア・エグゼクティブ・バイスプレジデント

Sébastien Fourcy（セバスチャン・フォルシー）

世界有数のスポーツ用品小売企業であり、優れた顧客体験やブランド力、さらにはサステナビリティへの取り組みでも高く評価されているデカトロンを支援できることを大変光栄に思います。本パートナーシップは、Vusionが世界を代表する小売企業の店舗DXを支援し、スポーツ用品業界という成長性の高い市場において、最先端ソリューションを大規模に展開できることを示すものです。今後も、リテールテクノロジー分野におけるリーダーシップをさらに強化してまいります。

Vusion Cloudとは

Vusionが提供するクラウド型の店舗管理プラットフォーム・オペレーションシステム。

電子棚札（ESL）やAIカメラ、IoTデバイスなど店舗内のさまざまな機器をクラウド上で一元管理し、複数店舗にまたがる運用を効率化する基盤です。

Vusionについて

www.vusion.com

SOURCE Vusion