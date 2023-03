- Decentral acumula 62.000 inscritos en la lista blanca de Andiami; anuncia el próximo cierre de la lista blanca y el cierre de Jaxx Liberty

Andiami: The Quest for Liberty, un proyecto diseñado para impulsar una Internet controlada por los usuarios y ayudar a las comunidades de blockchain a lograr la descentralización de nodos, se basará en la infraestructura que hizo de Jaxx Liberty una plataforma en la que confían millones de usuarios

TORONTO, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Decentral - la empresa canadiense líder en blockchain que se centra en innovaciones e infraestructuras descentralizadas - está completando la primera fase de su último proyecto: Andiami: The Quest for Liberty . A través de un proceso de listas blancas que comenzó el año pasado, Andiami cuenta con más de 62.000 inscritos listos para participar en esta nueva iniciativa transmedia que aúna elementos físicos y digitales para impulsar una Internet entre iguales controlada por los usuarios. Se espera que la lista blanca se cierre en las próximas semanas.

"Una preocupación constante es la centralización de los nodos y la infraestructura de los protocolos descentralizados en proveedores de servicios en la nube. Esto es contrario a los objetivos de la descentralización, y Andiami está desafiando activamente este problema", explicó el fundador de Ethereum & Decentral, Anthony Di Iorio. "Dada esta tendencia hacia la centralización -y nuestra misión de contrarrestarla- nos ha sorprendido gratamente el fuerte apoyo que el proyecto Andiami ha generado hasta ahora. A medida que apliquemos la infraestructura y las herramientas creadas para Jaxx Liberty al hardware y software de Andiami destinados al público general, esperamos que nuestra comunidad siga creciendo".

Decentral a Sunset Jaxx Liberty

En un esfuerzo por ofrecer continuamente lo que las comunidades descentralizadas más necesitan, Decentral pondrá fin en las próximas semanas a su monedero de criptomonedas no custodiado, Jaxx Liberty, para centrarse en el continuo crecimiento de Andiami: The Quest for Liberty.

"Uno de nuestros objetivos con Andiami es proporcionar las herramientas y marcos que permitan a los desarrolladores construir en un entorno resistente y sin nubes", comentó Di Iorio. "Nuestra decisión de poner fin a Jaxx Liberty nos permitirá llevar a cabo la misión con mayor eficacia, al tiempo que utilizamos la infraestructura de Jaxx Liberty como base para Andiami".

Las operaciones normales de Jaxx Liberty cesarán a las 8:00 am ET del 27 de marzo de 2023. Después de esta fecha y durante varias semanas, los usuarios de Jaxx Liberty que tengan instalada la aplicación podrán seguir utilizándola para ver sus frases de copia de seguridad de 12 palabras necesarias para la migración a otro monedero. Dado que los servidores de backend se cerrarán después de esta fecha, es posible que los usuarios no puedan realizar transacciones y que los saldos no se actualicen correctamente.

Como siempre, los usuarios mantendrán el control total de sus activos, ya que Jaxx Liberty no tiene custodia y los usuarios siempre han tenido el control de sus propias claves privadas y frases de respaldo. Con la interoperabilidad y la portabilidad en mente desde el primer día, Jaxx Liberty fue diseñado para permitir a los usuarios migrar a otras plataformas similares que utilizan estándares compatibles con BIP39 como Edge wallet o Exodus wallet.

Los usuarios de Jaxx Liberty pueden encontrar más información importante sobre el cierre de Jaxx Liberty y cómo pueden migrar a un monedero diferente en jaxx.io . Este es nuestro sitio oficial, así que por favor manténgase seguro y asegúrese de seguir sólo las instrucciones de allí.

Acerca de Andiami

Andiami es un proyecto complementario de Decentral diseñado para impulsar una Internet controlada por el usuario, al tiempo que ayuda a comunidades descentralizadas como Bitcoin, Ethereum y otras a lograr la descentralización de nodos. Esto incluye hardware y software de nodo completo, desde la consola hasta el sistema operativo. Andiami cobrará vida como The Quest for Liberty, un juego físico y digital personalizado que gira en torno a puzles y resolución de problemas individuales y colaborativos. Para inscribirse en la lista blanca y ver una grabación de la retransmisión en directo del evento de presentación de Andiami, visite andiami.org .

Acerca de Decentral

Decentral Inc. es una empresa canadiense que construye herramientas en el núcleo de la próxima Internet. Decentral fue fundada en 2014 por Anthony Di Iorio con el objetivo de convertirse en un espacio de encuentro comunitario y un centro de innovación para la tecnología descentralizada. Desde entonces ha ayudado a crear una comunidad de cientos de proyectos asociados en Toronto y en todo el mundo. Decentral fue el primer hogar de Ethereum y es el creador de Jaxx Liberty, una cartera de criptomonedas gratuita sin custodia que ha empoderado a millones de personas en todo el mundo con las herramientas que necesitan para controlar sus vidas digitales.

Contacto para medios:

Jen Wheatley, Decentral Inc.

[email protected]

SOURCE Decentral Inc.