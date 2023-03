Decentral acumula 62.000 inscritos na Whitelist da Andiam; Anuncia o fechamento da Whitelist e o encerramento da Jaxx Liberty

Andiami: The Quest for Liberty – um projeto que visa alimentar uma internet controlada pelo usuário enquanto ajuda as comunidades de blockchain a alcançar a descentralização de nós – será construído sobre a infraestrutura que fez da Jaxx Liberty uma plataforma confiável para milhões de usuários.

TORONTO, 7 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Decentral – empresa líder em blockchain no Canadá que se concentra em inovações e infraestrutura descentralizadas – está concluindo a primeira fase de seu mais recente projeto: Andiami: The Quest for Liberty. Por meio de um processo de whitelist que começou no ano passado, o Andiami tem mais de 62.000 inscritos prontos para se envolver com esta nova iniciativa transmídia que reúne elementos físicos e digitais para alimentar uma Internet ponto a ponto controlada pelo usuário. Espera-se que a whitelist seja encerrada nas próximas semanas.

"Uma preocupação constante é a centralização de nós e a infraestrutura para protocolos descentralizados em provedores de serviços em nuvem. Isso é contrário aos objetivos de descentralização, e o Andiami está desafiando ativamente esse problema", diz o fundador da Ethereum & Decentral, Anthony Di Iorio. "Dada esta tendência para a centralização - e nossa missão de combatê-la - ficamos agradavelmente surpresos com o forte apoio que o projeto Andiami gerou até agora. À medida que aplicamos a infraestrutura e as ferramentas criadas para a Jaxx Liberty ao hardware e software do Andiami feitos para o público tradicional, esperamos que nossa comunidade continue a crescer".

Decentral encerrará a Jaxx Liberty

Na busca por continuamente oferecer o que as comunidades descentralizadas mais precisam, nas próximas semanas, a Decentral encerrará sua carteira de criptomoedas sem custódia, Jaxx Liberty, para se concentrar no crescimento contínuo do Andiami: The Quest for Liberty.

"Um de nossos objetivos com o Andiami é oferecer as ferramentas e estruturas para capacitar os desenvolvedores a criar em um ambiente resiliente e sem nuvem", disse Di Iorio. "Nossa decisão de encerrar a Jaxx Liberty nos permitirá realizar a missão de forma mais eficaz, ao mesmo tempo em que utilizamos a infraestrutura da Jaxx Liberty como a base para o Andiami".

As operações normais da Jaxx Liberty serão encerradas às 8:00, em 27 de março de 2023 (horário da costa leste dos EUA). Após esta data e por várias semanas, os usuários da Jaxx Liberty que tiverem o aplicativo instalado continuarão a utilizá-lo para visualizar suas frases de backup de 12 palavras necessárias para a migração para outra carteira. Como os servidores de back-end serão desativados após esta data, os usuários podem não conseguir realizar transações e os saldos podem não atualizar corretamente.

Como sempre, os usuários permanecerão com o controle total de seus ativos, uma vez que a Jaxx Liberty é sem custódia e os usuários sempre estiveram no controle de suas próprias chaves privadas e frases de backup. Com a interoperabilidade e a portabilidade em mente desde o primeiro dia, a Jaxx Liberty foi projetada para permitir que os usuários migrem para outras plataformas semelhantes usando padrões BIP39 compatíveis, como Edge wallet ou Exodus wallet.

Os usuários da Jaxx Liberty podem encontrar informações mais importantes sobre a desativação da Jaxx Liberty e como podem migrar para uma carteira diferente em jaxx.io. Este é o nosso site oficial, portanto, mantenha-se em segurança e lembre-se de seguir apenas as instruções disponibilizadas ali.

Sobre o Andiami

O Andiami é um projeto complementar da Decentral desenvolvido para alimentar uma internet controlada pelo usuário, ao mesmo tempo em que ajuda comunidades descentralizadas como Bitcoin, Ethereum e outras a alcançar a descentralização de nós. Isso inclui hardware e software de nó completo – do console ao sistema operacional. O Andiami ganhará vida com o The Quest for Liberty, um jogo físico e digital personalizado individualmente que gira em torno de quebra-cabeças individuais e colaborativos e resolução de problemas. Para se inscrever na whitelist e assistir a uma gravação da transmissão ao vivo do evento de lançamento do Andiami, acesse andiami.org.

Sobre a Decentral

A Decentral Inc. é uma empresa canadense que desenvolve ferramentas no centro da internet do futuro. A Decentral foi fundada em 2014 porAnthony Di Iorio com o objetivo de se tornar um centro de inovação e espaço para reunir comunidades para tecnologia descentralizada. Desde então, tem ajudado a criar uma comunidade de centenas de projetos parceiros em Toronto e em todo o mundo. A Decentral foi a primeira sede da Ethereum e é a criadora da Jaxx Liberty, uma carteira gratuita de criptomoedas sem custódia que capacitou milhões de pessoas em todo o mundo com as ferramentas necessárias para controlar suas vidas digitais.

Contato para a imprensa:

Jen Wheatley, Decentral Inc.

[email protected]

FONTE Decentral Inc.

