Decentral amasse 62 000 inscrits sur la liste blanche d'Andiami, annonce la fermeture prochaine de la liste blanche et la temporisation de Jaxx Liberty

Andiami: Quest for Liberty, un projet conçu pour alimenter un Internet contrôlé par l'utilisateur tout en aidant les communautés blockchain à décentraliser les nœuds, s'appuiera sur l'infrastructure qui a fait de Jaxx Liberty une plateforme digne de confiance pour des millions d'utilisateurs.

TORONTO, 8 mars 2023 /PRNewswire/ -- Decentral, la principale entreprise canadienne de blockchains qui se concentre sur les innovations et les infrastructures décentralisées, termine la première phase de son dernier projet : Andiami: The Quest for Liberty . Grâce à un processus de liste blanche qui a commencé l'année dernière, Andiami compte plus de 62 000 inscrits prêts à s'engager dans cette nouvelle initiative transmédia, qui rassemble des éléments physiques et numériques pour alimenter un Internet entre pairs contrôlé par les utilisateurs. La liste blanche devrait être close dans les prochaines semaines.

« La centralisation des nœuds et de l'infrastructure pour les protocoles décentralisés des fournisseurs de services cloud constitue une préoccupation constante. Ceci est contraire aux objectifs de décentralisation et Andiami relève activement ce défi », déclare Anthony Di Iorio, fondateur d'Ethereum & Decentral. « Compte tenu de cette tendance à la centralisation – et de notre mission de la contrer – nous avons été agréablement surpris par le fort soutien que le projet Andiami a généré jusqu'à présent. Nous appliquons l'infrastructure et les outils créés pour Jaxx Liberty au matériel et aux logiciels Andiami destinés au grand public. Nous nous attendons donc à ce que notre communauté continue de croître. »

Temporisation annoncée du portefeuille Jaxx Liberty de Decentral

Dans le but de fournir continuellement ce dont les communautés décentralisées ont le plus besoin, Decentral temporisera son portefeuille de cryptomonnaies non hébergé, Jaxx Liberty, au cours des prochaines semaines pour se concentrer sur la croissance continue d'Andiami : The Quest for Liberty.

« L'un de nos objectifs avec Andiami est de fournir les outils et les cadres pour permettre aux développeurs de construire dans un environnement résilient et 'sans nuage' », a déclaré M. Di Iorio. « Notre décision de temporiser Jaxx Liberty nous permettra de réaliser plus efficacement notre mission, tout en utilisant l'infrastructure Jaxx Liberty comme fondation pour Andiami ».

Les activités normales de Jaxx Liberty cesseront le 27 mars 2023, à 8 h (HE). Après cette date et pendant plusieurs semaines, les utilisateurs de Jaxx Liberty qui ont installé l'application pourront continuer à l'utiliser pour afficher leurs phrases de sauvegarde de 12 mots nécessaires à la migration vers un autre portefeuille. Comme les serveurs d'arrière-plan seront fermés après cette date, les utilisateurs pourraient être incapables de faire des transactions et les soldes pourraient ne pas être mis à jour correctement.

Comme toujours, les utilisateurs conserveront le plein contrôle de leurs actifs, car Jaxx Liberty n'est pas hébergé et les utilisateurs ont toujours eu le contrôle de leurs propres clés privées et phrases de sauvegarde. Avec l'interopérabilité et la portabilité à l'esprit dès le premier jour, la plateforme Jaxx Liberty a été conçue pour permettre aux utilisateurs de migrer vers d'autres plateformes similaires en utilisant des normes compatibles BIP39 comme Edge wallet ou Exodus wallet.

Pour d'autres informations importantes sur la temporisation de Jaxx Liberty, les utilisateurs du portefeuille peuvent consulter le site : jaxx.io . Ils y découvriront également des instructions leur permettant de migrer vers un autre portefeuille. Il s'agit de notre site officiel. Par conséquent, la prudence est de mise. Assurez-vous de ne suivre que les instructions qui y sont présentées.

À propos d'Andiami

Andiami est un projet complémentaire de Decentral conçu pour alimenter un Internet contrôlé par l'utilisateur tout en aidant les communautés décentralisées comme Bitcoin, Ethereum et d'autres à atteindre la décentralisation des nœuds. Cela comprend le matériel et les logiciels à nœud complet, de la console au système d'exploitation. Andiami prendra vie sous la forme de « The Quest for Liberty », un jeu physique et virtuel, individuel et personnalisé, qui s'articule autour de la résolution d'énigmes et de problèmes individuels et collectifs. Pour vous inscrire sur la liste blanche et regarder un enregistrement de l'événement de dévoilement Andiami en direct, rendez-vous sur le site andiami.org .

À propos de Decentral

Decentral Inc. est une entreprise canadienne, qui construit des outils au cœur du prochain Internet. Decentral a été fondée en 2014 par Anthony Di Iorio dans le but de devenir un espace de rassemblement communautaire et un centre d'innovation pour les technologies décentralisées. Elle a depuis contribué à créer une communauté de centaines de projets partenaires à Toronto et dans le monde entier. Lieu de naissance d'Ethereum, Decentral est le créateur de Jaxx Liberty, un portefeuille gratuit de cryptomonnaies non hébergé, qui a donné à des millions de personnes dans le monde les outils dont elles ont besoin pour contrôler leur vie numérique.

Contact pour les médias :



Jen Wheatley, Decentral Inc.

[email protected]

SOURCE Decentral Inc.