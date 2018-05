Decentral, empresa líder em Blockchain, anuncia o lançamento de Jaxx Liberty e Decentral Unity

Fundada em 2014, a Decentral foi criada com o objetivo de promover a próxima geração de tecnologias disruptivas e descentralizadas. Em apenas quatro anos, a Decentral criou uma comunidade de centenas de projetos parceiros, principalmente o desenvolvimento da líder em blockchain Ethereum, e o desenvolvimento da Jaxx, que envolve ativamente mais de 750.000 usuários globais por mês sem coletar informações do usuário ou manter fundos de clientes. Com o anúncio da Jaxx Liberty, que deve ser lançada em 1 de julho de 2018, a Decentral continuará com sua missão de reinventar a experiência com blockchain dos usuários e fornecer um amplo portfólio de provedores de serviços de blockchain de alto calibre para os usuários que se envolverem com a plataforma.

A Jaxx Liberty será uma experiência gamificada, onde os usuários que se envolverem com os parceiros da Decentral na Jaxx Liberty ganharão tokens Unity, subirão de nível e, com o tempo, terão a oportunidade de usar tokens para obter descontos nos serviços do parceiro. O Unity é um token complementar para todos os demais tokens do ecossistema, fornecendo aos parceiros mais valor à medida que mais usuários se envolvem com seus projetos. Como uma experiência única e unificada de blockchain, Jaxx Liberty permitirá que os usuários verifiquem saldos de criptomoedas em um portfólio simplificado e personalizar sua interface com portfólios, avatares, carteiras, tabelas, gráficos, notícias e integrações de parceiros.

Anthony Di Iorio, CEO e Fundador da Decentral, e Cofundador da Ethereum disse: "Nosso principal objetivo com o Decentral Project é capacitar o ecossistema com ferramentas inigualáveis, permitindo que as massas assumam o controle de suas vidas digitais. Acreditamos que a Jaxx Liberty é um passo crucial nesta jornada e esperamos que a plataforma, concebida como um jogo interativo, transforme a maneira como os consumidores de todos os dias interagem e protegem sua riqueza digital. A Jaxx Liberty será benéfica para todos; nossos parceiros terão uma rede mais ampla de indivíduos engajados e, quanto mais os usuários se envolverem com nossos parceiros, mais Unity poderão ganhar para aproveitar descontos nos serviços dos parceiros."

Por meio desse sistema baseado em incentivos, a Decentral espera poder gamificar os mercados de criptomoedas em larga escala, incentivando os parceiros a construir a Jaxx Liberty, além de motivar os usuários a aproveitar os serviços exclusivos fornecidos por centenas de participantes parceiros da indústria. A plataforma também foi projetada para oferecer aos usuários os melhores preços possíveis para a compra de serviços de parceiros.

"Com a implementação do token Unity, a Decentral espera apagar a separação entre as interações digitais e reais de milhões de pessoas. Acreditamos que recompensando a comunidade por sua participação nessa plataforma inovadora, podemos - de uma vez por todas - fazer a transição para um futuro no qual o usuário esteja no controle. Sempre foi a missão da Decentral sermos pioneiros na nova internet de valor, e planejamos alcançar isso fornecendo aos nossos usuários as ferramentas que poderão levá-los até lá. Acreditamos que a Jaxx Liberty, e o token Unity em particular, serão ferramentas fundamentais nessa caixa de ferramentas. Estou ansioso para ver o que o futuro reserva", continuou Di Iorio.

Com a expansão da Jaxx Liberty, a Decentral espera escalar suas capacidades chegando a 10 milhões de usuários por mês - todos interagindo anonimamente para fornecer segurança e prestação de contas sem precedentes à interação.

A Jaxx Liberty será oficialmente lançada em 1 de julho de 2018, e logo em seguida será a vez da Decentral Unity. A plataforma será disponibilizada para jornalistas mediante solicitação antes do lançamento.

Anthony Di Iorio, fundador da Decentral e cofundador da Ethereum está disponível para entrevistas.

Sobre a Decentral:

Localizada no centro de Toronto e sede de centenas de eventos comunitários blockchain, a Decentral gerou a Ethereum. O principal produto da empresa, a Jaxx, é uma interface blockchain multi-token que fornece uma experiência unificada em oito plataformas e dispositivos. A abordagem estratégica da Decentral significa que a Jaxx não possui nem tem acesso aos fundos dos clientes. Impulsionada pelo design e a experiência do usuário e construída pensando na simplicidade, a missão da Jaxx é se tornar a interface para o mundo blockchain. Baixe e experimente a Jaxx em http://jaxx.io/.

