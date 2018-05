Toonaangevende blockchain-onderneming Decentral kondigt lancering van Jaxx Liberty & Decentral Unity aan

In 2014 werd Decentral opgericht met als doel het bevorderen van de volgende generatie van disruptieve en gedecentraliseerde technologieën. In slechts vier jaar tijd heeft Decentral een gemeenschap opgebouwd met honderden partnerprojecten, waaronder het bekende toonaangevende blockchain Ethereum. De onderneming heeft tevens Jaxx ontwikkeld, waarmee meer dan 750.000 maandelijkse gebruikers wereldwijd actief geëngageerd worden, zonder dat gebruikersinformatie verzameld of het geld van de klanten behouden wordt. Met de aankondiging van Jaxx Liberty, dat op 1 juli 2018 gelanceerd zal worden, zal Decentral zijn missie verder realiseren door de blockchain-ervaring voor gebruikers opnieuw uit te vinden en door een brede portefeuille met hoogwaardige blockchain-serviceproviders aan te bieden waarmee gebruikers op het platform kunnen engageren.

Jaxx Liberty zal een gegamificeerde ervaring zijn, waar gebruikers die op Jaxx Liberty samen werken met de partners van Decentral, Unity-tokens kunnen verdienen, naar een hoger niveau kunnen overgaan, en uiteindelijk de mogelijkheid zullen hebben om de tokens te gebruiken voor kortingen op de diensten van de verschillende partners. Unity is een aanvullende token voor iedere andere token in het ecosysteem. Partners zullen meer waarde geboden worden naar mate het aantal deelnemers in hun projecten stijgt. Als een enkelvoudige, geünificeerde blockchain-ervaring zal Jaxx Liberty gebruikers in staat stellen om in één gestroomlijnde portefeuille hun crypto-valutabalans te controleren en hun interface met portefeuilles, avatars, portemonnees, grafieken, nieuwsberichten, en partner-integraties aan te passen.

Anthony Di Iorio, CEO en oprichter van Decentral en medeoprichter van Ethereum zei: "Het hoofddoel van het Decentral Project is om het ecosysteem te versterken met ongeëvenaarde tools, zodat het grote publiek in staat gesteld wordt om controle te krijgen over hun digitale leven. Wij zijn van mening dat Jaxx Liberty van essentieel belang is in dit traject, en we hopen dat het platform, ontworpen als een interactief spel, de manier zal transformeren waarop de alledaagse consument met hun digitale rijkdom omgaat en deze zal beveiligen. Jaxx Liberty zal voor iedereen winsten creëren; onze partners zullen een breder netwerk van betrokken personen hebben, en des te meer gebruikers contact hebben met onze partners, des te meer Unity-tokens ze zullen verdienen waarmee ze kunnen profiteren van de kortingen op de diensten van onze partnerbedrijven."

Door middel van dit beloningsgebaseerde systeem hoopt Decentral de markten voor cryptovaluta grootschalig te kunnen gamificeren, alsmede partners aan te moedigen om verder te bouwen op Jaxx Liberty, en gebruikers te motiveren om te profiteren van de exclusieve diensten die door honderden deelnemende industriële partners geleverd worden. Het platform is ook ontworpen om gebruikers de best mogelijke prijzen te bieden voor het kopen van partnerdiensten.

"Met de invoering van de Unity-token hoopt Decentral de lijn tussen de digitale en realworld-interacties van miljoenen mensen te vervagen. Wij geloven dat door het belonen van de gemeenschap voor hun deelname aan dit innovatieve platform, we voor eens en altijd, zullen overstappen naar een toekomst waar de gebruiker de touwtjes in handen heeft. Het is altijd Decentrals missie geweest om een weg te banen naar het nieuwe internet van waarde, en we zijn van plan om dit te bereiken door onze gebruikers de hulpmiddelen te bieden die ze nodig hebben om dit te realiseren. We zijn van mening dat Jaxx Liberty en de Unity-tokens hierbij belangrijke hulpmiddelen zullen zijn. Ik kijk uit naar dat wat de toekomst zal brengen," vervolgde Di Iorio.

Met de uitbreiding van Jaxx Liberty hoop Decentral zijn capaciteit uit te breiden tot maar liefst 10 miljoen gebruikers per maand — allemaal anoniem interactief om ongekende beveiliging en verantwoording te bieden voor de uitwisseling.

Jaxx Liberty zal op 1 juli 2018 officieel van start gaan, en Decentral Unity zal kort daarop volgen. Het platform zal op verzoek voorafgaand aan de lancering beschikbaar gemaakt worden voor verslaggevers.

Anthony Di Iorio, oprichter van Decentral en mede-oprichter van Ethereum zal voor interviews beschikbaar zijn.

Over Decentral:

Decentral ontwikkelde Ethereum in het centrum van Toronto en de thuisbasis van honderden blockchain community-evenementen. Jaxx, het paradepaardje van de onderneming, is een multi-token blockchain-interface die voorziet in een uniforme ervaring op acht platforms en apparaten. Decentrals strategische benadering betekent dat Jaxx het geld van de klanten niet behoud noch er toegang tot heeft. Jaxx' missie, aangedreven door het ontwerp en de gebruikerservaring, en gebouwd met eenvoud in gedachte, is om de interface van de blockchain-wereld te worden. Download en ervaar Jaxx via http://jaxx.io/.

