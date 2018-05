Decentral, firme pilote de la chaîne de blocs, annonce le lancement de Jaxx Liberty et de Decentral Unity

Fondée en 2014, Decentral a été créée dans le but d'encourager la nouvelle génération de technologies disruptives et décentralisées. En à peine quatre années, Decentral a mis en place une communauté de centaines de partenaires de projets, ce qui a conduit de façon tout à fait remarquable à la naissance du leader des chaînes de blocs Ethereum et au développement de Jaxx. Plus de 750 000 utilisateurs dans le monde se trouvent ainsi activement engagés chaque mois, sans subir d'accès à leurs renseignements personnels, et sans que les fonds de clients ne soient détenus. Avec l'annonce de Jaxx Liberty dont le lancement est prévu le 1er juillet 2018, Decentral continuera à accomplir cette mission en redéfinissant l'expérience de la chaîne de blocs pour utilisateurs. Elle leur fournira par ailleurs un vaste portefeuille de prestataires haut de gamme pour des services de chaînes de blocs permettant l'engagement des utilisateurs sur la plateforme.

Jaxx Liberty sera une expérience ludifiée, par laquelle les utilisateurs s'engageant avec les partenaires de Decentral sur Jaxx Liberty gagneront des jetons Unity, passeront à un niveau supérieur et auront en définitive l'occasion d'utiliser ces jetons pour obtenir des réductions sur les services offerts par les partenaires. Dans l'écosystème, Unity est un jeton complémentaire pour un jeton sur deux, apportant plus de valeur aux partenaires au fur et à mesure qu'ils s'engagent davantage avec leurs projets. Expérience unique et unifiée de l'expérience de la chaîne de blocs, Jaxx Liberty permettra à ses utilisateurs de vérifier les soldes en cryptomonnaies sur un portefeuille rationalisé et de personnaliser leur interface avec des portefeuilles, avatars, porte-monnaie, diagrammes, graphiques, nouvelles et intégrations de partenaires.

Anthony Di Iorio, fondateur de Decentral et cofondateur d'Ethereum, a commenté : « L'objectif au cœur de notre Decentral Project est de donner à l'écosystème les moyens d'outils sans précédent, ce qui permettra aux masses de prendre le contrôle de leurs existences numériques. Nous avons la conviction que Jaxx Liberty marque une étape cruciale sur ce parcours, et nous espérons que la plateforme, conçue comme un jeu interactif, transformera la façon dont les clients de tous les jours interagissent avec leur richesse numérique et la mettent en sécurité. Jaxx Liberty va créer des gains pour tous ; nos partenaires disposeront d'un réseau plus vaste d'individus engagés, et plus il y aura d'utilisateurs engagés avec nos partenaires, plus ils pourront gagner de jetons Unity pour bénéficier de remises sur les services de ces partenaires. »

Grâce à ce système à base de mesures d'incitation, Decentral espère ludifier à grande échelle les marchés des cryptomonnaies en encourageant ses partenaires à s'appuyer sur Jaxx Liberty et, de même, motiver les utilisateurs pour qu'ils tirent parti des avantages des services exclusifs proposés par des centaines de partenaires industriels participants. La plateforme est également conçue pour offrir aux utilisateurs les meilleurs prix possible pour l'achat des services de partenaires.

« Avec la mise en application des jetons d'Unity, Decentral espère atténuer la ligne séparant les interactions entre monde numérique et monde réel pour des millions de personnes. Nous espérons qu'en récompensant la collectivité pour sa participation à cette plateforme novatrice nous pourrons, une fois pour toutes, assurer la transition vers un avenir où c'est l'utilisateur qui contrôle la situation. Notre mission à Decentral a toujours été de jouer un rôle pionnier dans le nouvel internet des valeurs, et nous avons planifié de parvenir à ceci en fournissant à nos utilisateurs les outils qui les y conduiront. Je suis persuadé que Jaxx Liberty et en particulier le jeton Unity seront des outils essentiels dans cette boîte à outils. J'attends avec impatience de voir ce que nous réserve l'avenir, » a ajouté Di Iorio.

Avec l'extension de Jaxx Liberty, Decentral espère accroître ses capacités pour desservir jusqu'à 10 millions d'utilisateurs par mois, tous interagissant de façon anonyme afin d'assurer dans les échanges une sécurité et une responsabilité inégalées.

Le lancement de Jaxx Liberty aura officiellement lieu le 1er juillet 2018, suivi peu après de celui de Decentral Unity. Avant le lancement, la plateforme sera mise à la disposition des reporters à leur demande.

###

Fondateur de Decentral et cofondateur d'Ethereum, Anthony Di Iorio est disponible pour des interviews.

À propos de Decentral :

Située au cœur du centre-ville de Toronto et accueillant des centaines d'événements communautaires autour des chaînes de blocs, Decentral a fait naître Ethereum. Jaxx, produit phare de la Société, est une interface à jetons multiples de la chaîne de blocs offrant une expérience unifiée sur un ensemble de huit plateformes et appareils. L'approche stratégique de Decentral implique que Jaxx ne détient pas de fonds de clients et n'y a pas accès non plus. Aboutissement du concept et de l'expérience utilisateur, avec une construction gardant la simplicité présente à l'esprit, la mission de Jaxx est de devenir l'interface du monde des chaînes de blocs. Téléchargez et faites l'expérience de Jaxx sur http://jaxx.io/.

Relation avec les médias :

Gaby Hui

Wachsman

gaby@wachsman.com

(917) 602-1681

SOURCE Decentral

Related Links

https://decentral.ca