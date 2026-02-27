Declaración de SKE sobre la lucha contra la falsificación y la imitación de productos de vapeo
Feb 27, 2026, 20:57 ET
MANCHESTER, Inglaterra, 28 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- SKE ha identificado recientemente la presencia de productos de vapeo falsificados e imitaciones en el mercado que utilizan ilegalmente el nombre de marca, las marcas comerciales o la imagen del producto y los paquetes de SKE sin autorización.
Estas actividades constituyen una clara infracción de los derechos de propiedad intelectual de SKE y pueden suponer riesgos potenciales para la seguridad del consumidor y la experiencia con el producto. SKE se toma estos asuntos muy en serio y mantiene una política de tolerancia cero ante cualquier forma de falsificación o distribución no autorizada.
Nuestra posición
SKE desea dejar claro lo siguiente:
Los productos fabricados o vendidos sin la autorización de SKE no son productos SKE genuinos.
SKE no avala, permite ni tolera la producción ni la venta de productos falsificados o de imitación bajo ninguna circunstancia.
Proteger la seguridad del consumidor y mantener la integridad del mercado son responsabilidades fundamentales de la marca.
Acciones tomadas por SKE
Para abordar este problema de forma sistemática y responsable, SKE ha implementado las siguientes medidas:
Monitoreo del mercado y recopilación de pruebas
Monitoreo continuo de los canales de venta en línea y fuera de línea, incluidas las plataformas transfronterizas.
Investigaciones específicas en regiones identificadas como de mayor Riesgo.
Autenticación profesional y conservación de pruebas para productos sospechosos de ser falsificados.
Aplicación administrativa y legal
Presentación de quejas e informes formales a las autoridades reguladoras pertinentes;
Acciones legales emprendidas contra las partes involucradas en infracciones graves, de conformidad con las leyes y regulaciones aplicables.
SKE se reserva el derecho a divulgar los resultados de las medidas de cumplimiento representativas cuando sea apropiado y legal.
Gobernanza de canales y cadena de suministro
Identificación clara y actualizaciones periódicas de los canales de venta autorizados por SKE.
Requisitos de cumplimiento y mecanismos de rendición de cuentas reforzados para los distribuidores.
Medidas de trazabilidad de productos para detectar y prevenir la circulación anormal.
Guía para consumidores
SKE anima a los consumidores a:
Reconocer la marca SKE. Comprar productos exclusivamente a través de la tienda oficial de SKE, distribuidores autorizados o plataformas de socios autorizados.
Seguir las instrucciones oficiales para verificar la autenticidad del producto antes de usarlo.
Informar de productos sospechosos de ser falsificados a través de los canales oficiales de atención al cliente de SKE.
SKE, siempre que la ley lo permita, ayudará a los consumidores a proteger sus derechos e intereses legítimos.
Compromiso a largo plazo y responsabilidad con la industria
Combatir la falsificación de productos no es una acción puntual, sino un compromiso de gobernanza a largo plazo. SKE seguirá invirtiendo en la seguridad de los productos, la gestión del cumplimiento normativo y la protección de la marca, a la vez que cooperará activamente con los organismos reguladores, las asociaciones del sector y los socios para promover un mercado del vapeo más transparente y responsable.
SKE cree firmemente que el respeto al estado de derecho, la seguridad del consumidor y la responsabilidad a largo plazo son la base de una confianza sostenible en la marca.
Canales oficiales de atención al cliente de SKE: [email protected]
Para obtener más información, visite el sitio web oficial de SKE en https://www.skevape.com, o conecte con SKE en las redes sociales:
Instagram: https://www.instagram.com/skevapeofficial/
Facebook: https://www.facebook.com/skevapeofficial
X: https://x.com/skevapeofficial
