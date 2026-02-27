SKE-Stellungnahme zur Bekämpfung von gefälschten und nachgemachten Vaping-Produkten

MANCHESTER, England, 28. Februar 2026 /PRNewswire/ -- SKE hat kürzlich das Vorhandensein von gefälschten und nachgeahmten Vaping-Produkten auf dem Markt festgestellt, die den Markennamen, die Warenzeichen oder das Produktbild und die Verpackungen von SKE unrechtmäßig verwenden.

Details

Solche Aktivitäten stellen eine eindeutige Verletzung der geistigen Eigentumsrechte von SKE dar und können potenzielle Risiken für die Sicherheit der Verbraucher und die Produkterfahrung mit sich bringen. SKE nimmt diese Angelegenheiten ernst und verfolgt eine Null-Toleranz-Politik gegenüber jeder Form von Fälschung oder unerlaubtem Vertrieb.

Unser Standpunkt

Die SKE möchte Folgendes klarstellen:

Produkte, die ohne die Genehmigung von SKE hergestellt oder verkauft werden, sind keine echten SKE-Produkte;

Die SKE unterstützt, erlaubt oder toleriert unter keinen Umständen die Herstellung oder den Verkauf von gefälschten oder nachgemachten Waren;

Der Schutz der Verbrauchersicherheit und die Wahrung der Marktintegrität sind grundlegende Aufgaben der Marke.

Von SKE ergriffene Maßnahmen

Um dieses Problem systematisch und verantwortungsvoll anzugehen, hat SKE die folgenden Maßnahmen ergriffen:

Marktüberwachung und Beweiserhebung

Laufende Überwachung der Online- und Offline-Vertriebskanäle, einschließlich grenzüberschreitender Plattformen;

Gezielte Untersuchungen in Regionen, die als besonders risikoreich eingestuft wurden;

Professionelle Authentifizierung und Beweissicherung bei Verdacht auf Produktfälschungen.

Administrative und rechtliche Durchsetzung

Formelle Beschwerden und Berichte an die zuständigen Regulierungsbehörden;

Rechtliche Schritte gegen Parteien, die an schwerwiegenden Verstößen beteiligt sind, in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften;

SKE behält sich das Recht vor, repräsentative Vollstreckungsergebnisse offenzulegen, wenn dies angemessen und rechtmäßig ist.

Kanal- und Lieferketten-Governance

Klare Identifizierung und regelmäßige Aktualisierung der von SKE autorisierten Vertriebskanäle;

Verschärfung der Anforderungen an die Einhaltung der Vorschriften und der Mechanismen für die Rechenschaftspflicht von Händlern;

Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit der Produkte, um abnormalen Verkehr zu erkennen und zu verhindern.

Leitfaden für Verbraucher

SKE ermutigt die Verbraucher dazu:

Bitte erkennen Sie die Marke SKE an und erwerben Sie Produkte ausschließlich über offiziellen SKE Flagshop, autorisierte Händler oder offengelegte Partnerplattformen;

Befolgen Sie die offiziellen Anweisungen, um die Echtheit des Produkts vor der Verwendung zu überprüfen;

Melden Sie mutmaßlich gefälschte Produkte über die offiziellen Kundendienstkanäle von SKE.

SKE wird, soweit gesetzlich zulässig, die Verbraucher beim Schutz ihrer legitimen Rechte und Interessen unterstützen.

Langfristiges Engagement und Verantwortung der Industrie

Die Bekämpfung von Produktfälschungen ist keine einmalige Aktion, sondern eine langfristige Verpflichtung der Verwaltung. SKE wird weiterhin in Produktsicherheit, Compliance Management und Markenschutz investieren und aktiv mit Regulierungsbehörden, Branchenverbänden und Partnern zusammenarbeiten, um einen transparenten und verantwortungsvollen Vaping-Markt zu fördern.

SKE ist der festen Überzeugung, dass die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, die Sicherheit der Verbraucher und eine langfristige Verantwortung die Grundlage für ein nachhaltiges Markenvertrauen bilden.

Die offiziellen Kundendienstkanäle von SKE: [email protected]

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von SKE unter https://www.skevape.com oder in den sozialen Medien:

Instagram: https://www.instagram.com/skevapeofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/skevapeofficial

X: https://x.com/skevapeofficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922043/Details.jpg