Déclaration du SKE sur la lutte contre les contrefaçons et les imitations de produits de vapotage

MANCHESTER, Angleterre, 28 février 2026 /PRNewswire/ -- SKE a récemment identifié la présence de contrefaçons et d'imitations de produits de vapotage sur le marché qui utilisent illégalement le nom de la marque SKE, les marques déposées ou la ressemblance du produit et les emballages sans autorisation.

Details

Ces activités constituent une violation manifeste des droits de propriété intellectuelle de SKE et peuvent présenter des risques potentiels pour la sécurité des consommateurs et l'expérience des produits. SKE prend ces questions au sérieux et maintient une politique de tolérance zéro à l'égard de toute forme de contrefaçon ou de distribution non autorisée.

Notre position

SKE tient à préciser ce qui suit :

Les produits fabriqués ou vendus sans l'autorisation de SKE sont et ne sont pas des produits SKE authentiques;

SKE n'approuve pas, ne permet pas et ne tolère en aucun cas la production ou la vente de produits contrefaits ou d'imitations ;

La protection de la sécurité des consommateurs et le maintien de l'intégrité du marché sont des responsabilités fondamentales de la marque.

Actions entreprises par SKE

Pour traiter cette question de manière systématique et responsable, SKE a mis en œuvre les mesures suivantes :

Suivi du marché et collecte d'informations

Contrôle permanent des canaux de vente en ligne et hors ligne, y compris les plateformes transfrontalières ;

Enquêtes ciblées dans les régions identifiées comme présentant un risque plus élevé ;

Authentification professionnelle et conservation des preuves pour les produits soupçonnés d'être des contrefaçons.

Exécution administrative et juridique

Plaintes formelles et rapports soumis aux autorités réglementaires compétentes ;

Poursuite des actions en justice contre les parties impliquées dans des infractions graves, conformément aux lois et règlements applicables ;

SKE se réserve le droit de divulguer des résultats représentatifs de l'application de la loi lorsque cela est approprié et légal.

Gouvernance des canaux et de la chaîne d'approvisionnement

Identification claire et mise à jour régulière des canaux de vente agréés par SKE ;

Renforcement des exigences de conformité et des mécanismes de responsabilité pour les distributeurs ;

Mesures de traçabilité des produits pour détecter et prévenir toute circulation anormale.

Conseils aux consommateurs

SKE encourage les consommateurs à :

Veuillez reconnaître la marque SKE . Achetez les produits exclusivement par l'intermédiaire de la boutique officielle SKE Flagshop, des détaillants autorisés ou des plateformes partenaires divulguées;

Suivez les instructions officielles pour vérifier l'authenticité du produit avant de l'utiliser ;

Signalez les produits suspectés d'être des contrefaçons via les canaux officiels du service clientèle de SKE.

Dans la mesure où la loi le permet, SKE aidera les consommateurs à protéger leurs droits et intérêts légitimes.

Engagement à long terme et responsabilité de l'industrie

La lutte contre les produits contrefaits n'est pas une action ponctuelle, mais un engagement de gouvernance à long terme . SKE continuera à investir dans la sécurité des produits, la gestion de la conformité et la protection de la marque, tout en coopérant activement avec les régulateurs, les associations sectorielles et les partenaires afin de promouvoir un marché du vapotage plus transparent et plus responsable.

SKE est fermement convaincu que le respect de l'État de droit, la sécurité des consommateurs et la responsabilité à long terme sont les fondements d'une confiance durable dans la marque.

Les canaux officiels de service à la clientèle de SKE : [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de SKE à l'adresse https://www.skevape.com, ou vous connecter avec SKE sur les médias sociaux :

Instagram : https://www.instagram.com/skevapeofficial/

Facebook: https://www.facebook.com/skevapeofficial

X : https://x.com/skevapeofficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2922043/Details.jpg