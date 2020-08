Déclaration du Dr Robert H. Xiao, PDG de Perfect World : la pandémie du COVID-19 stimulera la nouvelle croissance du secteur des sports électroniques

SHANGHAI, 5 août 2020 /PRNewswire/ -- Le Dr Robert H. Xiao, PDG de Perfect World, a formulé un discours à l'occasion de la Conférence mondiale 2020 sur les sports électroniques, qui a eu lieu dans le district de Pudong à Shanghai, le 1er août, dans le cadre duquel il a affirmé : « L'année dernière, Perfect World a participé avec succès à l'organisation des 9e Championnats internationaux de DOTA2 (TI9) à Shanghai. À l'avenir, nous espérons unir nos efforts aux côtés du gouvernement ainsi que de partenaires en amont et en aval de la chaîne industrielle, afin de promouvoir conjointement une coopération bénéfique et de créer un environnement gagnant-gagnant. »

Le Dr Xiao a expliqué dans son discours que l'innovation technologique constituait le moteur de croissance du secteur des sports électroniques. La 5G+, l'intelligence artificielle (IA), ainsi que la RV/RA devraient engendrer un sentiment de participation et une expérience sans précédent pour les sports électroniques, renforcer les avantages des sports électroniques grâce à la fusion de la technologie Internet, du divertissement et du sport, attirer et enrichir davantage de talents spécialisés dans les sports électroniques, bousculer le modèle d'affaires actuel des sports électroniques, et promouvoir le développement rapide du secteur.

D'après les données du comité d'édition des jeux de l'Association chinoise de l'édition audiovisuelle et numérique, le marché des sports électroniques en Chine a généré un chiffre d'affaires réel de 71,936 milliards de yuans au premier semestre 2020, soit une augmentation de 55 pour cent par rapport à la période de l'exercice précédent. La base d'utilisateurs de sports électroniques en Chine a atteint 484 millions, soit une hausse de près de 10 pour cent. La Chine est désormais devenue le plus grand marché de sports électroniques au monde.

