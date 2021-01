deCODE genetics : Monozygotes mais pas identiques

Dans l'étude de la génétique humaine, on suppose souvent que les génomes des jumeaux monozygotes sont identiques, et les différences qui existent entre eux ont été expliquées par l'environnement plutôt que par la génétique. Cette hypothèse a été utilisée au fil des siècles pour démêler la contribution de la génétique et de l'environnement aux maladies et autres phénotypes.