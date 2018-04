Découvrez les merveilles d'AppGallery de HUAWEI

Le 27 mars, lors de la grande conférence de présentation à Paris, AppGallery et le smartphone HUAWEI P20 ont été dévoilés. De quoi s'agit-il et que peut-on dire sur AppGallery ? Pour le savoir, suivez ce guide.

AppGallery est la plateforme officielle de diffusion des applications Huawei. Elle vous permet de chercher, de télécharger, de gérer et de partager des applications mobiles sur des dispositifs mobiles Huawei, offrant une expérience utilisateur subtile et agréable. En Chine, chaque mois, plus de 160 millions d'utilisateurs accèdent à leurs applications préférées par le biais d'AppGallery. Plus de 120 milliards de téléchargements ont été réalisés à travers AppGallery. Désormais, ceux qui utilisent Huawei de par le monde peuvent profiter d'AppGallery en mettant EMUI à jour.

En ouvrant la page d'accueil d'AppGallery, apparaissent de riches catalogues d'applications soigneusement choisis. Sur le catalogue décrivant les collections, vous trouverez de nouvelles applications, de nouveaux jeux, des applications innovantes et des conseils.

Toutes les applications d'AppGallery sont classées par catégorie. Dix-huit catégories - dont les jeux - couvrent tous les aspects du quotidien : le shopping, la restauration, les voyages, l'hébergement et les divertissements, vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin.

La section Top présente une variété d'applications et de jeux classés selon différents aspects. Top apps comprend une liste d'applications et de jeux de premier ordre. Il suffit d'un clic pour accéder aux applications les mieux notées et aux jeux les plus populaires.

La section Manager vous aide à mettre à jour et à gérer vos applications. Elle comprend les mises à jour, le gestionnaire d'installation, la gestion du pack d'installation et le nettoyage de stockage. Activez Auto-update over WLAN et AppGallery mettra automatiquement les applications à jour lorsque l'appareil est en mode Wi-Fi et en charge. Plus d'intelligence et de confort, moins de soucis.

Me est une autre section importante d'AppGallery ; elle vous aide à gérer les cadeaux, les commentaires et les réponses, l'historique des achats, ainsi que les paramètres d'AppGallery. Vous pouvez également vous procurer l'aide dont vous avez besoin.

Les cadeaux exclusifs de Huawei se trouvent dans le Gift center : bons d'achat, cartes VIP, réductions spéciales et articles de jeu exclusifs. Toutes sortes de généreuses offres sont régulièrement mises à jour et disponibles uniquement sur la plateforme de Huawei. Ouvrez AppGallery pour découvrir de jolies surprises et vous faire plaisir.

Outre son riche contenu et ses fonctions d'usage facile, AppGallery veille également pleinement à la qualité des applications, grâce à un mécanisme de sécurité à quatre couches : toutes les applications doivent passer avec succès le contrôle de confidentialité, l'analyse des failles de sécurité, la détection des actes malveillants et la vérification manuelle du nom. AppGallery est conforme au règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) et s'engage pleinement à protéger la vie privée des utilisateurs. Une expérience utilisateur agréable et confidentielle est garantie.

Des applications sûres, un plaisir prolongé - profitez de la vie avec Huawei AppGallery dès aujourd'hui !

