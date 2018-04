Descubra uma vida maravilhosa com a AppGallery da HUAWEI

SHENZHEN, China, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Nos últimos anos, houve um crescimento nas vendas de smartphones de fabricação chinesa nos mercados europeu, japonês e do sudeste asiático. De acordo com a Gartner, uma empresa de análise de pesquisa e consultoria, as vendas mundiais de smartphones registraram uma queda geral durante o quarto trimestre de 2017. A Huawei foi uma das duas entre as quatro principais fabricantes chinesas de smartphones a ter um crescimento anual em unidades e aumento da sua participação no mercado no trimestre. Está evidente que produtos de fabricantes chinesas estão ficando populares entre os usuários do mundo inteiro.