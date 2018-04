Odkryj wspaniały styl życia z AppGallery HUAWEI

Dnia 27 marca w trakcie uroczystego odsłonięcia modelu smartfonu HUAWEI P20 zaprezentowano także AppGallery. Co to AppGallery i dlaczego warto mieć tę platformę na uwadze? Wyjaśniamy poniżej.

AppGallery to oficjalna platforma dystrybucji aplikacji firmy Huawei, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie, pobieranie, zarządzanie i udostępnianie aplikacji mobilnych na urządzeniach Huawei w wygodny sposób. W Chinach każdego miesiąca ponad 160 milionów użytkowników korzysta z AppGallery, żeby znaleźć swoje ulubione aplikacje. Za pomocą AppGallery jak do tej pory pobrano różne aplikacje ponad 120 miliardów razy. Teraz klienci Huawei z całego świata mogą doświadczyć wygody AppGallery po zaktualizowaniu EMUI do najnowszej wersji.

Po otwarciu strony głównej platformy AppGallery wyświetlony zostaje rozbudowany katalog wyselekcjonowanych aplikacji. W katalogu użytkownicy mogą znaleźć nowe aplikacje, gry, innowacyjne aplikacje i rekomendacje.

Wszystkie aplikacje w platformie AppGallery posortowane są w 18 kategoriach, w tym gry, które odpowiadają wszystkim aspektom codziennego życia: zakupy, jedzenie, podróże, zakwaterowanie i rozrywka i nie tylko.

W górnej części można znaleźć szeroki zakres aplikacji posortowanych według różnych kryteriów. Na samej górze znajdują się najlepiej oceniane aplikacje i gry. Najlepsze aplikacje i najpopularniejsze gry są na wyciągnięcie ręki!

Zakładka Manager pozwala użytkownikom na aktualizowanie i zarządzanie pobranymi aplikacjami. Funkcjonalność obejmuje aktualizacje, zarządzanie instalacją, zarządzanie pakietami instalacyjnymi oraz czyszczenie pamięci. Po włączeniu opcji automatycznego aktualizowania w sieci WLAN platforma AppGallery będzie automatycznie aktualizować aplikacje, jeżeli tylko urządzenie jest podłączone do sieci WiFi i do ładowarki. Sprytniejsze i wygodniejsze rozwiązanie, które eliminuje powody do zmartwień!

Me to kolejna ważna część platformy AppGallery. To tutaj użytkownicy mogą zarządzać swoimi prezentami, komentarzami, odpowiedziami, historią zakupów oraz ustawieniami AppGallery. Tutaj można także uzyskać pomoc.

Wyjątkowe podarunki od Huawei, w tym kupony, karty VIP, specjalne zniżki i elementy dodatkowe w grach można odebrać w centrum prezentów. Hojne oferty aktualizowane są systematycznie i dostępne są wyłącznie na platformie Huawei. Otwarcie platformy AppGallery jest zawsze źródłem małych niespodzianek, dzięki którym życie staje się przyjemniejsze.

Poza bogactwem treści i łatwymi w obsłudze funkcjami platforma AppGallery zapewnia także wysoką jakość aplikacji dzięki zastosowaniu mechanizmu obejmującego cztery warstwy zabezpieczeń: wszystkie aplikacje muszą przejść przez kontrolę prywatności, skan wrażliwości bezpieczeństwa, wykrywanie działań złośliwych i ręczną kontrolę prawdziwości danych. Aplikacja AppGallery przestrzega postanowień unijnej ustawy o ochronie danych osobowych RODO i w pełni chroni prywatność użytkowników. Wygodne i dostosowane użytkowanie gwarantowane!

Bezpieczne aplikacje, rozrywka bez ograniczeń – poznaj wspaniały styl życia z AppGallery Huawei już dziś.

Zapytania medialne:

Shaun Li

+86-150-1131-6680

Shaun.Li@hkstrategies.com

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680497/AppGallery_ICON_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680495/Featured_Section_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680499/Categories_Section_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680501/Top_Section_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680500/Manager_Section_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680493/Me_Section_Huawei.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/680502/Gifts_Section_Huawei.jpg

SOURCE Huawei