Dedicação contínua da Octapharma em melhorar a vida das pessoas com hemofilia e doença de von Willebrand será apresentada no congresso da ISTH 2021

"Todos os dias, nossos pacientes nos inspiram com sua força e resiliência para enfrentar os desafios de viver com um distúrbio hemorrágico. Temos orgulho de compartilhar nossas descobertas mais recentes no ISTH 2021. A amplitude de dados positivos em nosso portfólio de hematologia demonstra nossos esforços contínuos em abordar as diferentes necessidades não atendidas de pacientes com hemofilia e doença de von Willebrand", comentou Larisa Belyanskaya, chefe de Hematologia IBU da Octapharma.

O simpósio sobre a doença de von Willebrand, que será realizado na segunda-feira, 19 de julho, presidido pelo Dr. Fernando F. Corrales-Medina, acompanha a jornada de tratamento de uma mulher com wilate® e destacará as principais necessidades não atendidas das pessoas que vivem com este distúrbio hemorrágico desafiador. O corpo docente internacional apresentará e discutirá dados recentes e estudos em andamento sobre o controle de sangramento menstrual intenso, gravidez e parto, bem como o controle de sangramento perioperatório em pessoas com DVW.

Na terça-feira, 20 de julho, o Dr. Robert F. Sidonio Jr. presidirá o simpósio da Octapharma sobre hemofilia A, no qual especialistas de todo o mundo apresentarão dados clínicos e científicos de colaborações globais no tratamento de inibidores, profilaxia do fator VIII e importantes papéis do fator VIII além da hemostasia, com o objetivo de assistir os médicos na tomada de decisões de tratamento informadas.

Em ambos os simpósios, os participantes terão a oportunidade de interagir com os palestrantes durante as sessões de perguntas e respostas ao vivo, e ambos os simpósios estarão disponíveis on-demand para os participantes após o congresso.

Olaf Walter, membro do conselho da Octapharma, afirmou: "Na Octapharma, nos esforçamos para enfrentar os desafios substanciais enfrentados pelas pessoas com distúrbios hemorrágicos e para melhorar a vida dessas pessoas e de suas famílias. O ISTH é um fórum de valor inestimável para o engajamento com os principais líderes de opinião, especialistas e a comunidade mais ampla que sofre de transtornos hemorrágicos, e para compartilhar nossa experiência e pesquisa. Nossas contribuições para o ISTH 2021 fundamentam nosso compromisso de longa data com todos os membros da comunidade atingida por transtornos hemorrágicos."

Simpósios suportados

De informações clínicas à experiência do paciente: a jornada de Suzanne com von Willebrand

Segunda-feira, 19 de julho, 12:30-13:30 (horário de verão do Pacífico dos EUA)

Presidente: Dr. Fernando F. Corrales-Medina, Divisão de Hematologia-Oncologia Pediátrica da Faculdade de Medicina da Universidade de Miami-Miller, Miami, EUA

Fator no futuro: decisões de tratamento informadas para a hemostasia e além

Terça-feira, 20 de julho, 12:30–13:30 (horário de verão do Pacífico dos EUA)

Presidente: Dr. Robert F. Sidonio Jr., Centro de Hemofilia da Geórgia para Distúrbios de Sangramento e Coagulação, Children's Healthcare of Atlanta, Emory University, Atlanta, EUA

ePosters

PB0502: estudo prospectivo, aberto, multicêntrico de fase II (PeKaFIX) para avaliar os parâmetros farmacocinéticos de um concentrado de fator IX derivado do plasma e construir um modelo bayesiano farmacocinético

PB0535: Profilaxia de longo prazo com simoctocog alfa em crianças

PB0549: Imunogenicidade e segurança do simoctocog alfa em pacientes tratados previamente que mudam para simoctocog alfa no programa do estudo clínico GENA

PB0590: eficácia do simoctocog alfa em pacientes com hemofilia A grave não tratados anteriormente: resultados finais do estudo NuProtect

PB0627: utilização prática de concentrados FVIII da Octapharma em pacientes com hemofilia A não tratados previamente e minimamente tratados iniciando o tratamento clínico de rotina com Nuwiq®, octanate® ou wilate® – O estudo Protect-NOW

PB0939: concentrado VWF/FVIII derivado de plasma (wilate®) para hemostasia em mulheres com DVW durante o parto

PB0926: não deixe o sangramento passar despercebido – Uma iniciativa global para aumentar a conscientização sobre a doença de von Willebrand

Sobre a Octapharma

Com sede em Lachen, na Suíça, a Octapharma é um dos maiores fabricantes de proteínas humanas do mundo, desenvolvendo e produzindo proteínas humanas a partir de plasma humano e linhagens de células humanas.

A Octapharma emprega mais de nove mil pessoas em todo o mundo para auxiliar no tratamento de pacientes em 118 países com produtos em três áreas terapêuticas: imunoterapia, hematologia e cuidados críticos.

A Octapharma tem sete unidades de P&D e seis fábricas de última geração na Áustria, França, Alemanha, México e Suécia, e opera mais de 160 centros de doação de plasma em toda a Europa e nos EUA.

Para mais informações, acesse www.octapharma.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1556893/Octapharma_Logo.jpg

FONTE Octapharma

Related Links

https://www.octapharma.com



SOURCE Octapharma