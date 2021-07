L'engagement continu d'Octapharma à améliorer la vie des personnes atteintes d'hémophilie et de la maladie de von Willebrand sera mis en vedette lors du congrès ISTH 2021.

En plus de deux symposiums subventionnés qui traiteront de la prise en charge complète des patients atteints d'hémophilie A et de la maladie de von Willebrand, sept ePosters seront présentés, couvrant un large éventail de recherches cliniques et d'initiatives en cours pour soutenir la communauté des personnes atteintes de troubles de la coagulation.

« Chaque jour, nos patients nous inspirent par leur force et leur résilience face aux défis que représente la vie avec un trouble de la coagulation. Nous sommes fiers de partager nos résultats les plus récents à l'ISTH 2021. L'ampleur des données positives dans l'ensemble de notre portefeuille d'hématologie démontre nos efforts continus pour répondre aux différents besoins non satisfaits des patients atteints d'hémophilie et de la maladie de von Willebrand », commente Larisa Belyanskaya, responsable de l'IBU Hématologie chez Octapharma.

Le symposium sur la maladie de von Willebrand, qui aura lieu le lundi 19 juillet, présidé par le Dr Fernando F. Corrales-Medina, suivra le parcours de traitement d'une femme avec le wilate® et mettra en évidence les principaux besoins non satisfaits des personnes qui vivent avec ce terrible trouble de la coagulation. Les membres du corps professoral international présenteront et discuteront des données récentes et des études en cours sur la gestion des saignements menstruels abondants, de la grossesse et de l'accouchement, ainsi que sur la gestion des saignements périopératoires chez les personnes atteintes de la maladie de von Willebrand.

Le mardi 20 juillet, le Dr Robert F. Sidonio Jr. présidera le symposium d'Octapharma sur l'hémophilie A, au cours duquel des experts du monde entier présenteront des données cliniques et scientifiques issues de collaborations mondiales sur la gestion des inhibiteurs, la prophylaxie du facteur VIII et les rôles importants du facteur VIII au-delà de l'hémostase, dans le but d'aider les cliniciens à prendre des décisions thérapeutiques éclairées.

Les participants aux deux symposiums auront l'occasion de rencontrer les orateurs lors de séances de questions-réponses en direct, et les deux symposiums seront disponibles à la demande pour les participants après le congrès.

Olaf Walter, membre du conseil d'administration d'Octapharma, a déclaré : « Chez Octapharma, nous nous efforçons de relever les défis importants auxquels sont confrontées les personnes atteintes de troubles de la coagulation et d'améliorer la vie de ces personnes et de leurs familles. L'ISTH est un forum inestimable pour s'engager auprès des principaux leaders d'opinion, des experts et de la communauté élargie des troubles de la coagulation, et pour partager notre expertise et nos recherches. Nos contributions à l'ISTH 2021 soulignent notre engagement de longue date envers chaque membre de la communauté des troubles de la coagulation. »

Symposiums subventionné

Des connaissances cliniques à l'expérience du patient : Le voyage de Suzanne avec la maladie de von Willebrand

Lundi 19 juillet, de 12h30 à 13h30 (HAE)

Président : Dr Fernando F. Corrales-Medina, Division d'hématologie-oncologie pédiatrique, Université de Miami-Miller School of Medicine, Miami, USA

Facteur d'avenir : Décisions thérapeutiques éclairées pour l'hémostase et autres domaines connexes

Mardi 20 juillet, de 12h30 à 13h30 (HAE)

Président : Dr Robert F. Sidonio Jr, Hemophilia de la Georgia Center for Bleeding and Clotting Disorders, Children's Healthcare de la ville d'Atlanta, Emory University, Atlanta, USA

ePosters

PB0502 : Étude prospective, ouverte et multicentrique de phase II (PeKaFIX) pour évaluer les paramètres pharmacocinétiques d'un concentré de facteur IX dérivé du plasma et construire un modèle bayésien pharmacocinétique.

PB0535 : Prophylaxie à long terme avec le simoctocog alfa chez les enfants

PB0549 : Immunogénicité et innocuité du simoctocog alfa chez les patients précédemment traités qui passent au simoctocog alfa dans le programme d'essais cliniques GENA

PB0590 : Efficacité du simoctocog alfa chez des patients atteints d'hémophilie A sévère et non traités auparavant : Résultats finaux de l'étude NuProtect

PB0627 : Utilisation Pratique des concentrés de FVIII d'Octapharma chez les patients atteints d'hémophilie A précédemment non traités et traités de façon minimale entrant dans un traitement clinique de routine avec Nuwiq®, octanate® ou wilate® – Étude Protect-NOW

PB0939 : Concentré de VWF/FVIII dérivé du plasma (wilate®) pour l'hémostase chez les femmes atteintes de la maladie de von Willebrand pendant l'accouchement.

PB0926 : Don't Let Bleeding Go Unnoticed (Ne laissez pas un saignement passer inaperçu) - Une initiative mondiale pour accroître la sensibilisation à la maladie de von Willebrand

À propos d'Octapharma

Basée à Lachen, en Suisse, Octapharma est l'un des plus grands fabricants de protéines humaines au monde, développant et produisant des protéines humaines à partir de plasma humain et de lignées cellulaires humaines.

Octapharma emploie plus de 9000 personnes dans le monde pour soutenir le traitement de patients dans 118 pays avec des produits dans trois domaines thérapeutiques : Immunothérapie, Hématologie et Soins intensifs.

Octapharma possède sept sites de R&D et six sites de fabrication de pointe en Autriche, en France, en Allemagne, au Mexique et en Suède, et gère plus de 160 centres de don de plasma en Europe et aux États-Unis.

