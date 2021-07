Octapharma presentará su continua dedicación a mejorar las vidas de las personas con hemofilia y enfermedad de von Willebrand en el Congreso ISTH 2021

"Todos los días, nuestros pacientes nos inspiran con su fortaleza y resiliencia para superar los desafíos de vivir con un trastorno sanguíneo. Nos enorgullece compartir nuestros hallazgos más recientes en la ISTH 2021. La amplitud de los datos positivos en nuestra cartera de hematología revela nuestros esfuerzos continuos para abordar las diferentes necesidades insatisfechas de los pacientes con hemofilia y enfermedad de von Willebrand", comentó Larisa Belyanskaya, directora de IBU Haematology de Octapharma.

El simposio sobre la enfermedad de von Willebrand, que se llevará a cabo el lunes 19 de julio, presidido por el Dr. Fernando F. Corrales-Medina, sigue el proceso de tratamiento de una mujer con wilate® y destacará las necesidades clave insatisfechas de las personas que padecen este desafiante trastorno sanguíneo. El cuerpo docente internacional presentará y analizará datos recientes y estudios en curso sobre el manejo del sangrado menstrual intenso, el embarazo y el parto, así como el manejo del sangrado perioperatorio en las personas con enfermedad de von Willebrand.

El martes 20 de julio, el Dr. Robert F. Sidonio Jr. presidirá el simposio de Octapharma sobre hemofilia A, en el que expertos de todo el mundo presentarán datos clínicos y científicos de colaboraciones globales sobre el manejo de inhibidores, profilaxis del factor VIII y funciones importantes del factor VIII más allá de la hemostasia, con el objetivo de respaldar a los médicos en la toma de decisiones informadas sobre el tratamiento.

En ambos simposios, los asistentes tendrán la oportunidad de reunirse con los oradores durante las sesiones de preguntas y respuestas en vivo, y las sesiones estarán disponibles bajo demanda para los participantes después del Congreso.

Olaf Walter, miembro de la junta directiva de Octapharma, afirmó: "En Octapharma, nos esforzamos por abordar los desafíos sustanciales que enfrentan las personas con trastornos sanguíneos y mejorar sus vidas y las de sus familias. La ISTH es un foro invaluable para el compromiso con líderes clave de opinión, expertos y la comunidad con trastornos sanguíneos en general, y para compartir nuestra experiencia e investigación. Nuestras contribuciones a la ISTH 2021 respaldan nuestro compromiso de larga data con cada miembro de la comunidad con trastornos sanguíneos".

Simposios respaldados

From Clinical Insights to Patient Experience: Suzanne's Journey with von Willebrand Disease (Desde conocimientos clínicos hasta la experiencia del paciente: La experiencia de Suzanne con la enfermedad de von Willebrand)

Lunes 19 de julio, 12:30 a 13:30 (hora de verano del este)

Presidente: Dr. Fernando F. Corrales-Medina, División de Hematología Pediátrica-Oncología, Escuela de Medicina de la Universidad de Miami-Miller, Miami, Estados Unidos

Factor in the Future: Informed Treatment Decisions for Haemostasis and Beyond (Factor en el futuro: decisiones informadas de tratamiento para la hemostasia y más allá)

Martes 20 de julio, 12:30 a 13:30 (hora de verano del este)

Presidente: Dr. Robert F. Sidonio Jr., Centro de Hemofilia de Georgia para Trastornos Sanguíneos y de Coagulación, Cuidado de la Salud Infantil de Atlanta, Emory University, Atlanta, Estados Unidos

Pósteres electrónicos

PB0502: Estudio prospectivo, abierto y multicéntrico en fase II (PeKaFIX) para evaluar los parámetros farmacocinéticos de un concentrado de factor IX derivado del plasma y construir un modelo bayesiano farmacocinético

PB0535: Profilaxis a largo plazo con simoctocog alfa en niños

PB0549: Inmunogenicidad y seguridad de simoctocog alfa en pacientes tratados previamente que cambian a simoctocog alfa en el programa de ensayos clínicos GENA

PB0590: Eficacia del simoctocog alfa en pacientes sin tratamiento previo con hemofilia A severa: resultados finales del estudio NuProtect

PB0627: Utilización práctica de concentrados Octapharma FVIII en hemofilia sin tratamiento previo y con tratamiento mínimo en pacientes que ingresan a tratamiento clínico de rutina con Nuwiq®, octanato® o wilate®: el estudio Protect-NOW

PB0939: Concentrado VWF/FVIII derivado del plasma (wilate®) para hemostasia en mujeres con enfermedad de von Willebrand durante el parto

PB0926: No deje que el sangrado pase desapercibido: una iniciativa global para aumentar la concientización sobre la enfermedad de von Willebrand

Acerca de Octapharma

Con sede en Lachen, Suiza, Octapharma es uno de los fabricantes de proteínas humanas más grandes del mundo, que desarrolla y produce proteínas humanas a partir de plasma humano y líneas celulares humanas.

Octapharma emplea a más de 9.000 personas en todo el mundo para apoyar el tratamiento de pacientes en 118 países con productos en tres áreas terapéuticas: inmunoterapia, hematología y cuidados intensivos.

Octapharma cuenta con siete plantas de I+D y seis plantas de fabricación de última generación en Austria, Francia, Alemania, México y Suecia, y opera más de 160 centros de donación de plasma en Europa y los Estados Unidos.

Para obtener más información, visite www.octapharma.com.

