Deep Isolation a Amentum vytvárajú partnerstvo s cieľom komercializovať technológiu likvidácie jadrového odpadu na celom svete

Partnerstvo vytvorené s cieľom využiť príležitosti na trhu s hodnotou 30 miliárd USD

BERKELEY, Kalifornia, a GERMANTOWN, Maryland, 9. augusta 2022 /PRNewswire/ -- Spoločnosti Deep Isolation Inc. a Amentum podpísali memorandum o spolupráci na ďalšej komercializácii technológie spoločnosti Deep Isolation na celom svete. Táto dohoda stavia obe spoločnosti do pozície svetových lídrov v odvetví likvidácie jadrového odpadu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov a sľubuje budúcnosť čistej jadrovej energie.

Medzi prvé ciele spoločnej práce patria krajiny v Európe a Tichomorí, ktoré spolu predstavujú trh s geologickým ukladaním vyhoreného paliva a vysokoaktívneho odpadu v hodnote viac ako 30 miliárd USD.

„Spoločnosť Amentum má bezkonkurenčné technické znalosti a skúsenosti s využívaním vedy a pokročilých technológií na úspešné vyčistenie veľmi zložitých jadrových lokalít," povedal Jim Blankenhorn, vyšší viceprezident spoločnosti Amentum. „Toto partnerstvo posilňuje našu spoločnú pozíciu na rastúcom trhu s cieľom poskytovať inovatívne riešenia na likvidáciu jadrových materiálov na celom svete."

Zneškodňovanie jadrového odpadu sa stáva naliehavou záležitosťou. Nízkouhlíková jadrová energia je silnou alternatívou k fosílnym palivám v boji proti klimatickým zmenám, ale veľká časť sveta požaduje, aby sa pred investíciami do nových jadrových elektrární vyriešila otázka odpadu. Pokročilá jadrová technológia spoločnosti Deep Isolation využíva postupy smerového vŕtania na bezpečnú a efektívnu izoláciu odpadu hlboko pod zemou vo vrtných úložiskách, čo mnohým krajinám poskytuje alternatívu k tradičnému banskému úložisku.

„Svet sa rýchlo mení a pre úspech jadrovej energie je nevyhnutné, aby sme vyriešili problém jadrového odpadu," uviedla generálna riaditeľka spoločnosti Deep Isolation Elizabeth Muller, environmentalistka a spoluzakladateľka spoločnosti. „Nasadenie riešenia si vyžaduje rozsiahle tímové úsilie."

Spoločnosť Amentum, popredný globálny poskytovateľ technických a inžinierskych služieb, prináša mnohé osvedčené silné stránky: údržbu komplexných a vysoko rizikových zariadení a procesov, poskytovanie environmentálnych riešení zákazníkom na celom svete a schopnosti v oblasti environmentálneho manažmentu a odpadového hospodárstva.

Dohoda poskytuje spoločnosti Amentum prístup k viac ako 50 chráneným vynálezom spoločnosti Deep Isolation, ako aj k technickým špecifikáciám a know-how. To zahŕňa podrobný a kompatibilný proces spoločnosti Deep Isolation založený na usmerneniach Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) na prispôsobenie hlbinného úložiska špecifickým regulačným požiadavkám, zásobám odpadu, potrebám zainteresovaných strán a miestnej geológii každého klienta.

Spoločnosť Deep Isolation ponúka licencie, ktoré umožňujú kľúčovým priemyselným subjektom prístup k jej chránenému duševnému vlastníctvu. Program ponúka prístup k patentom a inžinierskym prácam spoločnosti Deep Isolation ako aj k plánovacím a prevádzkovým postupom, ktoré by sa mohli používať nezávisle od technológie spoločnosti Deep Isolation. „Sme nadšení, že môžeme spolupracovať so spoločnosťou Amentum a uviesť toto riešenie na trh," povedala pani Muller. „Teší nás, že investovaním do tejto licencie sa oceňuje riešenie spoločnosti Deep Isolation."

Len po štyroch rokoch pôsobenia na verejnosti spoločnosť Deep Isolation dosiahla tieto míľniky: spolupráca s desiatkou krajín na troch kontinentoch, dcérska spoločnosť v Európe, akvizícia spoločnosti Freestone Environmental Services a nedávno dve multimiliónové zákazky od vlády USA.

O spoločnosti Deep Isolation

Deep Isolation je popredným svetovým inovátorom v oblasti skladovania a likvidácie jadrového odpadu. Spoločnosť je zanietená ochranou životného prostredia a vedeckou vynaliezavosťou a jej patentované riešenie pokročilých jadrových technológií umožňuje globálne dodávky prostredníctvom partnerstiev s poprednými priemyselnými spoločnosťami, ako aj flexibilné možnosti licencovania duševného vlastníctva.

O spoločnosti Amentum

Spoločnosť Amentum je popredným globálnym partnerom v oblasti technických a inžinierskych služieb, ktorý podporuje kritické programy národného významu v oblasti obrany, bezpečnosti, spravodajstva, energetiky a životného prostredia. Spoločnosť má bohaté skúsenosti na trhu s čistením jadrových zariadení a úspešné výsledky pri znižovaní rizík a riešení problémov v oblasti nakladania s odpadom na celom svete. Vychádza zo storočného dedičstva prevádzkovej dokonalosti, zamerania na svoje poslanie a úspešného plnenia úloh, ktoré sa opiera o silnú kultúru bezpečnosti a etiky. Navštívte nás na amentum.com a zistite, ako dosahujeme dokonalosť pri plnení najdôležitejších úloh našich zákazníkov.

KONTAKT: Kari Hulac, [email protected]; Keith Wood, [email protected]

