Deep Isolation et Amentum forment un partenariat pour commercialiser leur technologie d'élimination des déchets nucléaires à l'échelle mondiale

Un partenariat a été créé pour saisir les opportunités représentées par un marché d'une valeur de 30 milliards de dollars

BERKELEY, Californie et GERMANTOWN, Maryland, 9 août 2022 /PRNewswire/ -- Deep Isolation Inc. et Amentum ont signé un protocole d'entente dans le but de commercialiser la technologie de Deep Isolation dans le monde entier. Cet accord positionne les deux entreprises comme des leaders mondiaux dans le secteur de l'élimination des déchets nucléaires, qui représente plusieurs milliards de dollars et promet d'assurer l'avenir de l'énergie nucléaire propre.

Les objectifs initiaux de leur travail commun comprennent des pays d'Europe et du Pacifique, qui représentent un marché potentiel combiné de plus de 30 milliards de dollars pour le stockage géologique du combustible usé et des déchets de haute activité et à vie longue.

« Amentum possède une expertise et une expérience inégalées dans l'utilisation de la science et des technologies de pointe pour nettoyer des sites nucléaires très complexes avec succès », a expliqué Jim Blankenhorn, vice-président principal d'Amentum. « Ce partenariat renforce notre position collective dans un marché en pleine croissance, afin de fournir des solutions novatrices pour l'élimination des déchets nucléaires partout dans le monde. »

Il existe un sentiment d'urgence neuf concernant l'élimination des déchets nucléaires. L'énergie nucléaire à faible émission de carbone est une puissante alternative aux énergies fossiles dans la lutte contre le dérèglement climatique, mais une grande partie du monde exige qu'une solution de traitement des déchets soit mise en place avant d'investir dans de nouvelles installations nucléaires. La technologie nucléaire de pointe de Deep Isolation exploite les pratiques de forage directionnel pour isoler les déchets de manière sûre et efficace dans des dépôts de forage en profondeur, offrant ainsi à de nombreux pays une alternative à un dépôt minier traditionnel.

« Le monde change rapidement, et il est impératif pour le succès de l'énergie nucléaire que nous résolvions le problème posé par les déchets qui en résultent », a déclaré Elizabeth Muller, PDG de Deep Isolation, écologiste et cofondatrice de l'entreprise. « Le déploiement de la solution nécessite un travail d'équipe à grande échelle. »

Amentum, un fournisseur mondial de services techniques et d'ingénierie de premier plan, apporte avec lui ses nombreux points forts : l'entretien des installations et des processus complexes et à haut risque, la prestation de solutions environnementales aux clients du monde entier, et ses capacités en matière de gestion environnementale et de gestion des déchets.

Cet accord permet à Amentum d'accéder à plus de 50 inventions protégées de Deep Isolation, ainsi qu'à des spécifications techniques et au savoir-faire correspondant. Cela comprend le processus détaillé de Deep Isolation, conforme aux normes de sûreté de l'AIEA, pour adapter un dépôt de forage en profondeur aux exigences réglementaires, à l'inventaire des déchets, aux besoins des intervenants et à la géologie locale spécifiques à chaque client.

Deep Isolation propose des licences permettant aux principaux acteurs de l'industrie d'accéder à sa propriété intellectuelle protégée. Le programme donne accès aux brevets et aux travaux d'ingénierie de Deep Isolation, ainsi qu'aux processus de planification et d'exploitation qui peuvent être utilisés indépendamment de la technologie de l'entreprise. « Nous sommes excités à l'idée de travailler avec Amentum pour mettre cette solution sur le marché », a déclaré Mme Muller. « Nous sommes heureux de la valeur qu'ils accordent aux solutions de Deep Isolation en investissant dans cette licence. »

Après seulement quatre ans d'existence en tant qu'entreprise publique, Deep Isolation a franchi de nombreuses étapes importantes : travailler avec une douzaine de pays répartis sur trois continents, créer une filiale européenne, acquérir Freestone Environmental Services et, plus récemment, obtenir deux prix d'un montant de plusieurs millions de dollars décernés par le gouvernement des États-Unis.

À propos de Deep Isolation

Deep Isolation est un innovateur mondial de premier plan dans les solutions de stockage et d'élimination des déchets nucléaires. Animée par une passion pour la gestion de l'environnement et l'ingéniosité scientifique, la solution brevetée de l'entreprise en matière de technologies nucléaires avancées lui permet une livraison mondiale grâce à ses partenariats avec les leaders de l'industrie et à la souplesse de ses licences de propriété intellectuelle.

À propos d'Amentum

Amentum est un partenaire mondial de premier plan en matière de services techniques et d'ingénierie, qui soutient des programmes essentiels d'importance nationale dans les domaines de la défense, de la sécurité, du renseignement, de l'énergie et de l'environnement. L'entreprise possède une vaste expérience sur le marché de l'assainissement nucléaire et a réussi à réduire les risques et résoudre les problèmes liés à la gestion des déchets partout dans le monde. Elle s'appuie sur un héritage centenaire d'excellence opérationnelle, de concentration sur sa mission et d'exécution réussie reposant sur une solide culture de la sécurité et de l'éthique. Rendez-vous sur amentum.com pour découvrir la manière dont nous apportons l'excellence aux missions les plus vitales de nos clients.

CONTACT : Kari Hulac, [email protected] ; Keith Wood, [email protected]

