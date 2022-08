Deep Isolation i Amentum nawiązują partnerstwo na rzecz globalnej komercjalizacji technologii unieszkodliwiania odpadów jądrowych

Współpraca nawiązana w celu wykorzystania możliwości na rynku wartym 30 mld USD.

BERKELEY, Kalifornia i GERMANTOWN, Maryland, 9 sierpnia 2022 r. /PRNewswire/ -- Deep Isolation Inc. i Amentum podpisały porozumienie o współpracy na rzecz szerszej komercjalizacji technologii Deep Isolation na całym świecie. Zawarte porozumienie wynosi obie firmy na pozycję światowych liderów wartego miliardy dolarów rynku utylizacji odpadów jądrowych, stwarzając możliwości wykorzystania potencjału czystej energii jądrowej.

Początkowe cele współpracy skupią się na krajach europejskich i regionu Pacyfiku, które łącznie tworzą wart ponad 30 mld USD rynek geologicznego składowania wypalonego paliwa i odpadów wysokoaktywnych.

„Amentum posiada niezrównaną wiedzę inżynieryjną i doświadczenie w wykorzystaniu nauki i zaawansowanych technologii do skutecznego oczyszczania złożonych terenów jądrowych ‒ powiedział Jim Blankenhorn, starszy wiceprezes Amentum. - Ustanowione partnerstwo wzmacnia naszą wspólną pozycję na rozwijającym się rynku, aby zapewnić innowacyjne rozwiązania w zakresie utylizacji odpadów nuklearnych na całym świecie".

Istnieje coraz pilniejsza potrzeba utylizacji odpadów jądrowych. Niskoemisyjna energia jądrowa stanowi potężną alternatywę dla paliw kopalnych w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi, lecz wiele regionów świata wymaga, aby przed dokonaniem inwestycji w nowe instalacje jądrowe istniało rozwiązanie w zakresie utylizacji odpadów. Zaawansowana technologia jądrowa Deep Isolation wykorzystuje praktyki wiercenia kierunkowego na potrzeby bezpiecznego i skutecznego izolowania odpadów głęboko pod ziemią w składowiskach otworowych, zapewniając wielu krajom alternatywę dla tradycyjnych hałd kopalnianych.

„Świat szybko się zmienia, a rozwiązanie problemu odpadów jądrowych jest kluczowe dla zapewnienia sukcesu energetyki jądrowej ‒ powiedziała dyrektor generalna Deep Isolation Elizabeth Muller, ekolog i współzałożycielka firmy. - Wdrożenie tego rozwiązania wymaga szeroko zakrojonych działań zespołowych".

Amentum, wiodący na świecie dostawca usług technicznych i inżynieryjnych, zapewnia szereg sprawdzonych atutów: utrzymanie obiektów i procesów cechujących się złożonością i wysokim stopniem niebezpieczeństwa; dostarczanie rozwiązań środowiskowych klientom na całym świecie; oraz możliwości w zakresie zarządzania środowiskiem i gospodarką odpadami.

Umowa zapewnia Amentum dostęp do ponad 50 objętych ochroną wynalazków Deep Isolation, a także specyfikacji inżynieryjnych i wiedzy fachowej. Zalicza się do nich szczegółowy i oparty na wytycznych MAEA proces Deep Isolation w zakresie dostosowywania składowiska głębokich otworów wiertniczych do konkretnych wymogów regulacyjnych, wykazu odpadów, potrzeb zainteresowanych stron i lokalnych uwarunkowań geologicznych klienta.

Deep Isolation oferuje licencje, które umożliwiają kluczowym podmiotom z branży dostęp do objętej ochroną własności intelektualnej. Program zakłada dostęp do patentów i prac inżynierskich Deep Isolation, a także procesy planistyczne i operacyjne, które mogą być realizowane niezależnie od technologii Deep Isolation.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Amentum na rzecz wprowadzenia tego rozwiązania na rynek ‒ powiedział Muller. - Jesteśmy zadowoleni z wartości, jaka przykładana jest do rozwiązania Deep Isolation w ramach inwestycji w licencję".

Po zaledwie czterech latach działalności jako firma publiczna Deep Isolation osiągnęła następujące kamienie milowe: współpraca z kilkunastoma krajami na trzech kontynentach; utworzenie podmiotu zależnego w Europie; przejęcie Freestone Environmental Services; a w ostatnim czasie uzyskanie dwie wielomilionowe dotacji od amerykańskiego rządu.

Deep Isolation

Deep Isolation to czołowy globalny innowator w dziedzinie przechowywania i usuwania odpadów jądrowych. Powstałe z naszej pasji do zarządzania zasobami środowiskowymi i talentu naukowego, opatentowane rozwiązanie firmy w zakresie zaawansowanych technologii jądrowych pozwala na realizację globalnych dostaw poprzez partnerstwa z liderami branży, jak również na elastyczne możliwości licencjonowania własności intelektualnej.

Amentum

Amentum to czołowy globalny partner w zakresie usług technicznych i inżynieryjnych, wspierający kluczowe programy o znaczeniu ogólnokrajowym w branży obronnej, zabezpieczeń, wywiadu, energetyki i ochrony środowiska. Spółka posiada rozległe doświadczenie na rynku usuwania odpadów radioaktywnych i osiągnęła wiele sukcesów w dziedzinie ograniczania ryzyka i rozwiązywania wyzwań związanych z gospodarką odpadami na całym świecie. Spółka korzysta ze stuletnich tradycji doskonałości operacyjnej, koncentracji na misji i pomyślnej realizacji przedsięwzięć przy wsparciu silnej kultury bezpieczeństwa i etyki. Odwiedź nas na stronie https://www.amentum.com, aby zobaczyć, jak zapewniamy doskonałą jakość przy realizacji kluczowych przedsięwzięć naszych klientów.

