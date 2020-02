Deepak Chopra e Ismael Cala se unem no México para celebrar os 25 anos de "As Sete Leis Espirituais do Sucesso".

MIAMI, 28 de fevereiro de 2020 /PRNewswire/ -- O líder mundial em meditação Deepak Chopra e o estrategista e autor de bestsellers Ismael Cala irão se reunir em um retiro para celebrar os 25 anos do livro "As Sete Leis Espirituais do Sucesso", organizado pela Chopra Global.

O encontro será realizado de 13 a 17 de maio na Riviera Maya, costa da Península de Yucatán, um lugar que durante milhares de anos vem inspirando uma profunda reflexão espiritual.

"Desenvolvi 'As Sete Leis Espirituais do Sucesso" como uma forma de romper o mito de que o êxito só é alcançado através do trabalho árduo, planos precisos e ambição como impulsores. Pela primeira vez vou compartilhar esses ensinos poderosos em um retiro de imersão. Juntos, aprenderemos a incorporar estas leis para experimentar o sucesso em todas as suas formas – não só a riqueza material, mas também todas as relações satisfatórias, a liberdade criativa, a estabilidade emocional, a energia e o entusiasmo pela vida", explicou Deepak Chopra.

Por sua vez, Ismael Cala agradeceu a Chopra pelo convite: "Me sinto honrado por poder acompanhar novamente o mestre. Nossas colaborações anteriores, através dos desafios da meditação em espanhol, atraíram em torno de dois milhões de pessoas. Agora, me somo a esse retiro, o terceiro junto com Chopra, para celebrar a plena vigência de 'As Sete Leis Espirituais do Sucesso'".

A cofundadora da ISHTA Yoga, LLC, Sarah Platt-Finger, também participará do retiro.

Quais são "As Sete Leis Espirituais do Sucesso"?

A lei da potencialidade pura A lei de dar A lei do carma A lei do menor esforço A lei da intenção e do desejo A lei do desapego A lei do darma

A experiência do retiro inclui práticas como respiração pranayama, fortificação dos chacras, meditação do som primordial, aulas de ioga, aplicação de "As Sete Leis Espirituais" e alimentação vegetariana, inspirada na cozinha tradicional maia.

Mais informações: https://sevenspirituallaws.chopra.com/espanol/

SOBRE DEEPAK CHOPRA, M.D.

Deepak Chopra, M.D., F.A.C.P., fundador do Chopra Center for Wellbeing e da Fundação Chopra, é um pioneiro mundialmente reconhecido da medicina integrativa e da transformação mundial e pessoal. Ele é formado em medicina interna e endocrinologia e metabolismo. É membro do American College of Physicians e da American Association of Clinical Endocrinologists. Chopra é autor de mais de oitenta livros e ensaios, publicados em 43 idiomas, 20 dos quais foram declarados bestsellers pelo "The New York Times". A revista "Time" descreveu Chopra como "um dos 100 heróis e ícones mais importantes do século".

SOBRE ISMAEL CALA

Estratégia de vida e de negócios. Apresenta um programa de entrevistas em canais de vários países. Durante cinco anos e meio, liderou o CALA na CNN em Español. Empresário e empreendedor social. Autor de oito bestsellers sobre temas como liderança, empreendimento e desenvolvimento pessoal, incluindo os livros "El poder de escuchar" (O poder de escutar) e "Despierta con Cala" (Desperte com Cala). Cala nasceu em Santiago de Cuba (1969) e é formado em história da arte pela Universidade de Oriente. É coautor do livro "Beat the curve" (Vença a curva), junto com Brian Tracy. É presidente e fundador da Cala Enterprises Corporation e da Fundação Ismael Cala.

FONTE Cala Enterprises

Related Links

https://sevenspirituallaws.chopra.com/espanol



SOURCE Cala Enterprises