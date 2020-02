Deepak Chopra e Ismael Cala se unen en México para celebrar los 25 años de "Las Siete Leyes Espirituales del Éxito"

MIAMI, 28 de febrero de 2020 /PRNewswire/ -- El líder mundial de la meditación Deepak Chopra y el estratega y autor bestseller Ismael Cala se unirán en un retiro para celebrar los 25 años del libro "Las Siete Leyes Espirituales del Éxito", organizado por Chopra Global.

El encuentro se realizará del 13 al 17 de mayo en la Riviera Maya, costa de la Península de Yucatán, un lugar que durante miles de años ha inspirado una profunda reflexión espiritual.

"Desarrollé 'Las Siete Leyes Espirituales del Éxito' como una forma de romper el mito de que el éxito solo se logra mediante el trabajo arduo, los planes precisos y la ambición como impulsor. Por primera vez compartiré estas poderosas enseñanzas en un retiro de inmersión. Juntos, aprenderemos a incorporar estas leyes para experimentar el éxito en todas sus formas; no solo la riqueza material, sino las relaciones satisfactorias, la libertad creativa, la estabilidad emocional, la energía y el entusiasmo por la vida", explicó Deepak Chopra.

Por su parte, Ismael Cala agradeció a Chopra la invitación: "Me siento honrado de acompañar nuevamente al maestro. Nuestras anteriores colaboraciones, a través de los retos de meditación en español, atrajeron a cientos de miles de personas. Ahora me sumo a este retiro, el tercero junto a Chopra, para celebrar la plena vigencia de 'Las Siete Leyes Espirituales del Éxito'".

Sarah Platt-Finger, cofundadora de ISHTA Yoga, LLC, también participará en el retiro.

¿Cuáles son 'Las Siete Leyes Espirituales del Éxito'?

La ley de la potencialidad pura La ley de dar La ley del karma La ley del menor esfuerzo La ley de la intención y el deseo La ley del desapego La ley del dharma

La experiencia del retiro incluye prácticas como respiración pranayama, tonificación de chacras, meditación del sonido primordial, clases de yoga, aplicación de "Las Siete Leyes Espirituales" y alimentación vegetariana, inspirada en la cocina tradicional maya.

Más información: https://sevenspirituallaws.chopra.com/espanol/

ACERCA DE DEEPAK CHOPRA, M.D.

Deepak Chopra, M.D., F.A.C.P., fundador del Chopra Center for Wellbeing y Chopra Foundation, es un reconocido pionero mundial de la medicina integrativa y la transformación mundial y personal. Está certificado en Medicina Interna y Endocrinología y Metabolismo. Es miembro del American College of Physicians, y de la American Association of Clinical Endocrinologists. Chopra es autor de más de ochenta libros y ensayos, publicados en más de 43 idiomas. Veinte de ellos han sido declarados bestsellers por "The New York Times". La revista "Time" ha descrito a Chopra como "uno de los 100 héroes e íconos más importantes del siglo".

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y de negocios. Presenta un programa de entrevistas en canales de una veintena de países. Durante cinco años y medio lideró CALA en CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo "El poder de escuchar" y "Despierta con Cala". Cala nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Es coautor del libro "Beat the curve", junto a Brian Tracy. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

