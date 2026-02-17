DeepL arrive sur AWS Marketplace et accélère la croissance des entreprises internationales grâce à son IA de traduction

COLOGNE, Allemagne, 17 février 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, société internationale spécialisée dans l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui son arrivée sur AWS Marketplace. Les clients peuvent désormais accéder à l'aide à la rédaction et de traduction IA de DeepL, des solutions leaders sur le marché, via l'API de DeepL sur AWS Marketplace. Cette intégration permet ainsi de simplifier le processus d'acquisition, de mise en œuvre et de gestion de la plateforme complète d'IA linguistique de DeepL dans leur environnement informatique.

Les services de DeepL intègrent des traductions très précises et sécurisées dans les outils, systèmes et solutions des clients, réduisant ainsi les freins à leur adoption. En passant par AWS, les clients de DeepL bénéficient de la sécurité, de l'évolutivité et de la portée internationale de l'infrastructure AWS. DeepL a également passé avec succès la Foundational Technical Review d'AWS et confirmé ainsi sa conformité aux bonnes pratiques d'AWS en matière de sécurité, de fiabilité et d'excellence opérationnelle.

« DeepL aide les organisations en Europe et dans le monde entier à dépasser la barrière de la langue et à créer de nouvelles opportunités de croissance », explique Gavin Mee, COO chez DeepL. « La mise à disposition de DeepL sur AWS Marketplace facilite la découverte, l'acquisition et le déploiement de nos solutions pour nos clients et simplifie le processus, de l'évaluation à la production. Avec AWS, nous fournissons aux entreprises une IA de pointe pour leurs opérations commerciales critiques, avec une vitesse et une évolutivité maximales. »

« AWS Marketplace représente désormais une infrastructure essentielle à l'ère de l'IA. La plateforme aide les clients à s'y retrouver dans la multitude d'offres pour identifier, évaluer et déployer les solutions d'IA dont ils ont besoin, tout en offrant à des partenaires tels que DeepL un moyen simple d'atteindre des acheteurs potentiels dans le monde entier », affirme Miguel Alava, directeur général des entreprises de logiciels et de technologies EMEA chez AWS. « La disponibilité de DeepL sur AWS Marketplace illustre parfaitement cette valeur ajoutée : les clients bénéficient d'un accès immédiat à une IA de traduction reconnue mondialement qui les aide à surmonter la barrière de la langue et à se développer à l'international. »

Des clients tels que thatgamecompany, leader dans le développement de jeux vidéo, utilisent déjà l'API de DeepL sur AWS pour permettre aux joueurs de communiquer entre eux facilement dans n'importe quelle langue. Pour en savoir plus sur les offres DeepL sur AWS Marketplace, consultez DeepL AWS Marketplace.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jarek Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg