DeepL ernennt Martino Cadoni zum Chief Financial Officer

Die Ernennung stärkt das Führungsteam von DeepL im Zuge der globalen Expansion und des wachsenden Enterprise-Geschäfts



KÖLN, Deutschland, 11. November 2025 /PRNewswire/ -- DeepL, ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, hat heute die Ernennung von Martino Cadoni zum Chief Financial Officer (CFO) bekannt gegeben. Cadoni verfügt über mehr als 15 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Finanzen und Technologie und hat erfolgreich wachstumsstarke Unternehmen durch Phasen der Skalierung, Transformation und strategischer Transaktionen begleitet.

„Martinos tiefes Verständnis für schnell wachsende Technologieunternehmen und seine nachgewiesene Erfolgsbilanz im Aufbau finanzieller Exzellenz machen ihn zur idealen Besetzung für die nächste Wachstumsphase von DeepL", sagt Jarek Kutylowski, Gründer und CEO von DeepL. „Während wir unsere globale Präsenz weiter ausbauen und die Einführung von DeepL in Unternehmen beschleunigen, wird seine Führungsrolle entscheidend dazu beitragen, unser strategisches Wachstum voranzutreiben."

Vor seinem Wechsel zu DeepL war Cadoni in leitenden Positionen bei Klarna tätig, unter anderem als Head of Strategic Finance & Investor Relations. Dort verantwortete er den erfolgreichen Verkauf von Klarna Checkout für über 500 Millionen US-Dollar – eine der bedeutendsten strategischen Transaktionen des Unternehmens. Zudem spielte er eine zentrale Rolle bei der 800 Millionen US-Dollar großen Pre-IPO-Finanzierungsrunde sowie bei strategischen, vorbereitenden Initiativen im Finanzbereich. Zuvor hatte Cadoni leitende Finanzpositionen bei HSBC und GE inne und baute dort seine umfassende Erfahrung über verschiedene Branchen und Märkte hinweg aus. Neben seiner Konzernkarriere gründete er zudem MC4 Ventures.

„DeepL gehört zu den transformativsten KI-Unternehmen Europas – mit einer einzigartigen Kombination aus Weltklasse-Technologie und einer Mission, die im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz entscheidend ist: Das menschliche Potenzial zu entfalten", sagt Martino Cadoni. „Ich freue mich darauf, die finanzielle und strategische Roadmap für den langfristigen Erfolg des Unternehmens mitzugestalten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass DeepL seine KI-Expertise im Bereich Übersetzung und darüber hinaus einbringt – zuletzt mit dem Fokus auf agentische KI."

Cadonis Erfahrung im Finanzbereich und in schnell wachsenden Technologieunternehmen macht ihn zur idealen Besetzung, um DeepL bei der Umsetzung seiner ambitionierten Ziele zu unterstützen. Seine Ernennung erfolgt zum Abschluss eines erfolgreichen Jahres für DeepL, das durch bedeutende Produktneuheiten geprägt war – darunter DeepL Agent, Customization Hub und DeepL Marketplace.

Cadoni folgt auf Markus Harder, der DeepL Anfang des Jahres verlassen hat, nachdem er den Finanzbereich des Unternehmens aufgebaut und branchenführend gemacht hatte. Kutylowski ergänzt: „Wir danken Markus für seine hervorragende Arbeit bei DeepL und seinen zentralen Beitrag beim Aufbau einer erstklassigen Finanzorganisation, die DeepL langfristig stärken wird. Das Team und ich wünschen ihm für seine nächsten Schritte alles Gute und sind gespannt, welche starken Impulse er künftig setzen wird."

Über DeepL

DeepL ist ein globales Unternehmen für KI–Produkte und –Forschung, das sich auf die Entwicklung sicherer, intelligenter Lösungen für komplexe geschäftliche Anwendungsfälle fokussiert. Mehr als 200.000 Geschäftskunden sowie Millionen von Einzelnutzern in 228 Märkten weltweit vertrauen bereits auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, mit der sie natürlich klingende Übersetzungen erstellen, Texte optimieren sowie Sprachübersetzungen in Echtzeit durchführen können. Aufbauend auf der langjährigen Erfahrung in Innovation, Qualität und Sicherheit erweitert DeepL sein Angebot über Sprachlösungen hinaus, unter anderem mit DeepL Agent – einem autonomen KI–Assistenten, der die Arbeitsweise von Unternehmen und Wissensarbeitenden transformiert. Heute zählt das 2017 von CEO Dr. Jaroslaw (Jarek) Kutylowski gegründete Unternehmen über 1.000 engagierte Mitarbeitende und wird von international renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen über DeepL sind unter www.deepl.com verfügbar.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2447716/DeepL_Logo.jpg