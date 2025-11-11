DeepL nomme Martino Cadoni au poste de directeur financier

Cette nomination vient consolider l'équipe de direction de DeepL, tandis que l'entreprise en plein essor poursuit son développement international

COLOGNE, Allemagne, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- DeepL , une société internationale spécialisée dans les produits et la recherche liés à l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui la nomination de Martino Cadoni au poste de directeur financier (CFO). Fort de plus de 15 ans d'expérience en finance internationale et en gestion dans le domaine des technologies, Martino Cadoni a également soutenu des entreprises à forte croissance dans leur expansion, leur transformation et leurs grandes décisions stratégiques.

« Martino Cadoni a l'habitude des entreprises technologiques en plein essor, et il a prouvé qu'il pouvait mettre en place une gestion financière performante. C'est ce qui en fait la personne idéale pour accompagner DeepL dans sa prochaine phase de croissance », déclare Jarek Kutylowski, fondateur et directeur général de DeepL. « Alors que l'entreprise progresse à l'international et que notre clientèle s'étoffe toujours plus, nous misons sur son leadership pour stimuler le développement stratégique de DeepL. »

Le nouveau directeur financier rejoint DeepL après avoir occupé différents postes de direction chez Klarna, notamment celui de responsable de la stratégie financière et des relations avec les investisseurs. Il a orchestré l'une des transactions stratégiques les plus importantes de l'entreprise : la cession de Klarna Checkout, pour plus de 500 millions de dollars. Pendant son mandat, il a également joué un rôle déterminant dans divers projets de préparation financière et dans la levée de 800 millions de dollars avant l'introduction en bourse de Klarna. Il a également occupé des postes à responsabilité en finance chez HSBC et GE, qui lui ont permis de développer son expertise en gestion dans des régions et des secteurs variés. Il a fondé MC4 Ventures en parallèle de sa carrière en entreprise.

« DeepL est l'une des entreprises européennes les plus innovantes dans le domaine de l'IA. Elle met des technologies d'avant-garde au service d'une mission primordiale à l'ère de l'intelligence artificielle : libérer le potentiel humain », ajoute Martino Cadoni. « Je suis ravi de rejoindre l'entreprise pour l'orienter vers la réussite, d'un point de vue stratégique et financier, surtout dans un contexte où DeepL sort du cadre de la traduction avec sa récente incursion en IA agentique. »

Grâce à son expérience en finance et dans des entreprises technologiques à forte croissance, Martino Cadoni est bien placé pour aider DeepL à atteindre ses objectifs ambitieux. Sa nomination couronne une année riche pour DeepL, marquée par le lancement de nouveaux produits comme le DeepL Agent, le Customization hub et DeepL Marketplace.

Martino Cadoni prend la relève de Markus Harder, qui a quitté DeepL plus tôt cette année après avoir établi une structure financière solide pour l'entreprise. Jarek Kutylowski ajoute : « Nous remercions Markus pour son excellent travail chez DeepL et pour sa contribution essentielle à notre équipe financière, qui accompagnera DeepL sur la voie de la réussite. Toute l'équipe se joint à moi pour lui souhaiter beaucoup de succès dans ses projets. Nous sommes impatients de découvrir la prochaine étape de son parcours, où il laissera certainement sa trace. »

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA. Elle développe des solutions sécurisées intelligentes pour répondre aux défis des entreprises. Plus de 200 000 entreprises clientes et des millions de particuliers sur 228 marchés internationaux font déjà confiance à la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour obtenir des traductions naturelles, peaufiner leurs textes et recourir à la traduction vocale en direct. Réputée pour son approche innovante, ainsi que la qualité et la sécurité de ses outils, DeepL continue d'élargir son offre au-delà du domaine linguistique. Son agent IA autonome DeepL Agent devrait révolutionner les processus des entreprises et des travailleurs spécialisés. Fondée en 2017 par Jarek Kutylowski, son directeur général, la société DeepL est forte d'une équipe de plus de 1 000 personnes passionnées et soutenue par des investisseurs de renommée mondiale tels que Benchmark, IVP et Index Ventures. Visitez www.deepl.com/fr pour en savoir plus sur DeepL.

