DeepL Voice plébiscité par les experts : 96 % des linguistes professionnels le jugent plus rapide et plus précis que ses concurrents

Une nouvelle étude révèle que DeepL Voice offre, sur 14 combinaisons linguistiques, des traductions de meilleure qualité et des sous-titres en direct plus fluides lors de réunions en comparaison de Google Meet, Microsoft Teams et Zoom

COLOGNE, Allemagne, 25 mars 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, une entreprise internationale spécialisée dans les produits et la recherche en IA, dévoile aujourd'hui les résultats d'une étude comparative indépendante évaluant la qualité et la fluidité de la traduction et du sous-titrage en temps réel par IA pour les réunions sur les plateformes de collaboration les plus utilisées : Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

Alors que les réunions multilingues en temps réel deviennent monnaie courante pour les équipes internationales, les entreprises s'appuient de plus en plus sur la technologie vocale basée sur l'IA pour faciliter la collaboration, les négociations avec les clients et la prise de décision transfrontalière.

L'étude a été menée à l'initiative de DeepL, et conduite de manière indépendante par Slator , la principale source d'études et d'informations sur le marché de la traduction, de la localisation, de l'interprétation et de l'IA linguistique. Elle révèle que DeepL Voice obtient les meilleurs scores tant en matière de qualité de traduction que de précisions des sous-titres, surpassant les outils de traduction de sous-titres intégrés disponibles dans Google Meet, Microsoft Teams et Zoom.

Dans les contextes à enjeux élevés tels que des discussions commerciales et négociations avec les fournisseurs aux réunions stratégiques internes, même des erreurs de traduction mineures ou des sous-titres instables peuvent considérablement ralentir la dynamique, créer de la confusion ou compromettre des décisions commerciales cruciales. À mesure que le commerce mondial s'accélère, la traduction basée sur l'IA n'est plus une fonctionnalité pratique, mais est devenue une infrastructure essentielle. La solidité de cette infrastructure dépend de deux facteurs critiques : la qualité de la traduction par IA et la stabilité des sous-titres en direct.

Parmi les principales conclusions :

DeepL Voice arrive en tête en matière de qualité de traduction selon une évaluation humaine, obtenant un score de qualité de 96,4/100 pour DeepL Voice pour Zoom et de 96,3/100 pour DeepL Voice pour Teams, contre 87–89 pour les autres plateformes évaluées.



selon une évaluation humaine, obtenant un score de qualité de pour DeepL Voice pour Zoom et de pour DeepL Voice pour Teams, contre pour les autres plateformes évaluées. DeepL Voice réduit considérablement les erreurs graves , diminuant le taux d' erreurs de traduction critiques ou majeures de 76 % en moyenne par rapport aux autres plateformes.



, diminuant le taux d' en moyenne par rapport aux autres plateformes. DeepL Voice produit des segments traduits entièrement corrects dans 79 % des cas , contre 42 % pour les outils concurrents.



, contre pour les outils concurrents. DeepL Voice améliore la stabilité des sous-titres , obtenant des scores de stabilité de 88,6/100 (DeepL Voice pour Zoom) et 85,8/100 (DeepL Voice pour Teams) lors de l'analyse automatisée au niveau des images réalisée par Slator.



, obtenant des scores de stabilité de (DeepL Voice pour Zoom) et (DeepL Voice pour Teams) lors de l'analyse automatisée au niveau des images réalisée par Slator. DeepL Voice réduit le taux de renouvellement des sous-titres (réécritures à l'écran/scintillement) de 37,6 % en moyenne par rapport à Microsoft Teams et de 54,7 % en moyenne par rapport à Zoom.



(réécritures à l'écran/scintillement) de en moyenne par rapport à Microsoft Teams et de en moyenne par rapport à Zoom. Dans l'ensemble des évaluations à l'aveugle, DeepL Voice est préféré par 96 % des linguistes professionnels ayant comparé les solutions.

Jarek Kutylowski, CEO de DeepL déclare : « L'IA linguistique est en train de devenir l'infrastructure centrale du fonctionnement des entreprises internationales. Dans ce contexte, la précision et la stabilité ne sont pas des fonctionnalités, mais des exigences. Ce benchmark indépendant montre que DeepL Voice répond à ces deux critères à un niveau qui établit une nouvelle norme pour la communication en temps réel. Lorsque les linguistes professionnels préfèrent massivement une solution, c'est un signal clair de la direction que prend le marché. »

Alex Edwards, responsable du conseil chez Slator, ajoute: « Nous sommes allés au-delà des simples scores de précision et nous nous sommes concentrés sur l'aspect « humain » du sous-titrage par IA : lisibilité, fluidité et stabilité. Nous ne voulions pas seulement savoir si les mots étaient corrects à la fin ; nous voulions voir comment ils se comportaient pendant qu'une personne essayait de les lire. Cela impliquait d'évaluer à la fois la qualité linguistique et le comportement des sous-titres à l'écran, et c'est là que nous pouvons clairement voir DeepL établir une nouvelle référence ».

Pourquoi la stabilité est-elle aussi importante que la précision?

Le rapport de Slator révèle que, même dans un contexte où les traductions sont globalement précises, les réécritures fréquentes des sous-titres peuvent perturber la compréhension et réduire la facilité d'utilisation lors de réunions réelles. Afin de refléter la façon dont les sous-titres apparaissent aux utilisateurs finaux, Slator a mesuré la stabilité à l'aide d'une analyse image par image des sous-titres affichés à l'écran, en capturant le scintillement, l'oscillation et le comportement de réécriture au fil du temps.

Méthodologie

Slator a chargé 28 linguistes professionnels de mener une évaluation en aveugle des sous-titres traduits par IA dans 14 combinaisons linguistiques (7 vers l'anglais, 7 depuis l'anglais). Le rapport compare les paramètres de traduction de sous-titres standard et prêts à l'emploi de Google Meet, Microsoft Teams et Zoom, et les met en parallèle avec DeepL Voice pour Microsoft Teams et DeepL Voice pour Zoom, y compris les fonctionnalités disponibles pour les utilisateurs finaux (telles que les glossaires et la reconnaissance des termes prononcés). Slator précise que ses conclusions sont indépendantes et qu'il a conservé un contrôle éditorial total sur la méthodologie et les résultats.

Perspectives pour avril

Ces résultats sont publiés en amont du lancement mondial de DeepL prévu le 16 avril 2026 , date à laquelle la société dévoilera des mises à jour majeures de DeepL Voice ainsi que des capacités étendues en matière d'automatisation de la traduction et de collaboration multiplateforme.

À propos de DeepL

DeepL est une entreprise mondiale spécialisée dans l'IA qui développe l'infrastructure linguistique au service des entreprises internationales. Plus de 200 000 équipes professionnelles et des millions de particuliers utilisent la plateforme d'IA linguistique de DeepL pour communiquer à l'échelle mondiale, collaborer et travailler en temps réel dans différentes langues. En combinant des modèles d'IA révolutionnaires avec une sécurité et une confidentialité de niveau entreprise, DeepL permet aux organisations de travailler en toute fluidité sur différents marchés et dans différentes cultures. Fondée en 2017 par son PDG Jarek Kutylowski, DeepL compte aujourd'hui plus de 1 000 employés et bénéficie du soutien d'investisseurs de premier plan, notamment Benchmark, IVP et Index Ventures. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.deepl.com .

À propos de Slator

Slator is the leading source of research and market intelligence for translation, localization, interpreting, and language AI. Slator's Consulting practice is a trusted partner to enterprise buyers, language technology platforms, and language solutions integrators looking for independent industry analysis.

Le rapport complet est disponible ici .

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