DeepL Voice è la scelta preferenziale per il 96% dei traduttori professionisti, superando i principali concorrenti per velocità e accuratezza nella traduzione vocale

Un nuovo studio mostra come DeepL Voice offra traduzioni di qualità superiore e sottotitoli in tempo reale più stabili nelle riunioni in 14 combinazioni linguistiche, rispetto a Google Meet, Microsoft Teams e Zoom

COLONIA, Germania, 25 marzo 2026 /PRNewswire/ -- DeepL, leader globale nella ricerca e nei prodotti di intelligenza artificiale, annuncia oggi i risultati di uno studio benchmark indipendente che valuta la qualità e la stabilità della traduzione automatica in tempo reale e dei sottotitoli basati su AI per le riunioni sulle principali piattaforme di collaborazione: Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

Con le riunioni multilingue in tempo reale, ormai diventate sempre più diffuse tra i team globali, le aziende si affidano sempre di più alla tecnologia vocale basata su AI per supportare la collaborazione, le trattative con i clienti e i processi decisionali transfrontalieri.

Commissionato da DeepL e condotto in modo indipendente da Slator , principale fonte di ricerca e market intelligence per la traduzione, localizzazione, interpretariato e AI linguistica, lo studio evidenzia che DeepL Voice ottiene i punteggi più alti sia per qualità della traduzione, sia per stabilità dei sottotitoli, superando gli strumenti di traduzione integrati disponibili in Google Meet, Microsoft Teams e Zoom.

In contesti ad alta criticità, a partire dalle trattative commerciali e negoziazioni con fornitori alle riunioni strategiche interne, anche piccoli errori di traduzione o sottotitoli instabili possono rallentare significativamente il lavoro, generare confusione o compromettere decisioni aziendali importanti. Con l'accelerazione del business globale, la traduzione basata su AI non è più una semplice funzionalità di supporto, ma un'infrastruttura essenziale. La solidità di questa infrastruttura dipende da due fattori chiave: la qualità della traduzione AI e la stabilità dei sottotitoli in tempo reale.

I principali risultati:

DeepL Voice guida la qualità della traduzione nelle valutazioni umane, con un punteggio di 96,4/100 per DeepL Voice su Zoom e 96,3/100 per DeepL Voice su Teams, rispetto a 87–89 delle altre piattaforme valutate.





nelle valutazioni umane, con un punteggio di per DeepL Voice su Zoom e per DeepL Voice su Teams, rispetto a delle altre piattaforme valutate. DeepL Voice riduce significativamente gli errori più gravi , abbassando del 76% in media il tasso di errori critici o importanti rispetto alle altre piattaforme.





, abbassando del o importanti rispetto alle altre piattaforme. DeepL Voice produce segmenti tradotti completamente corretti nel 79% dei casi , contro il 42% degli strumenti concorrenti.





, contro il degli strumenti concorrenti. DeepL Voice migliora la stabilità dei sottotitoli , con punteggio di 88,6/100 (Zoom) e 85,8/100 (Teams) nell'analisi automatizzata frame-by-frame di Slator.





, con punteggio di (Zoom) e (Teams) nell'analisi automatizzata frame-by-frame di Slator. DeepL Voice riduce il "churn" dei sottotitoli (riscritture) del 37,6% rispetto a Microsoft Teams e del 54,7% rispetto a Zoom.





dei sottotitoli (riscritture) del rispetto a Microsoft Teams e del rispetto a Zoom. In tutte le valutazioni in cieco, DeepL Voice è stato preferito dal 96% dei traduttori professionisti coinvolti nel benchmark.

"L'AI linguistica sta diventando l'infrastruttura centrale per il funzionamento delle aziende globali. In questo contesto, accuratezza e stabilità non sono semplici caratteristiche, ma requisiti fondamentali", ha dichiarato Jarek Kutylowski, CEO di DeepL. "Questo benchmark indipendente dimostra che DeepL Voice eccelle in entrambi gli aspetti, fissando un nuovo standard per la comunicazione in tempo reale. Quando i professionisti della traduzione preferiscono in modo così netto una soluzione, è un chiaro segnale della direzione che sta prendendo il mercato".

"Abbiamo guardato oltre i semplici punteggi di accuratezza, concentrandoci sull'aspetto 'umano' dei sottotitoli AI: leggibilità, fluidità e stabilità. Non volevamo solo verificare se le parole fossero corrette alla fine, ma anche osservare come il testo si comportasse mentre una persona lo leggeva in tempo reale. Questo ha significato valutare sia la qualità linguistica, sia il comportamento dei sottotitoli sullo schermo ed è qui che emerge chiaramente un nuovo benchmark stabilito da DeepL", ha dichiarato Alex Edwards, Head of Consulting di Slator.

Perché la stabilità è importante quanto l'accuratezza

Il report di Slator evidenzia che, anche quando le traduzioni sono complessivamente corrette, frequenti riscritture dei sottotitoli possono interrompere la comprensione e ridurre l'usabilità nelle riunioni reali. Per riflettere l'esperienza degli utenti, Slator ha misurato la stabilità attraverso un'analisi frame-by-frame dei sottotitoli visualizzati sullo schermo, rilevando fenomeni come sfarfallio, oscillazioni e riscritture nel tempo.

Metodologia

Slator ha coinvolto 28 traduttori professionisti per una valutazione in blind test dei sottotitoli tradotti automaticamente in 14 combinazioni linguistiche (7 verso l'inglese e 7 dall'inglese). Il report confronta le impostazioni standard di traduzione dei sottotitoli di Google Meet, Microsoft Teams e Zoom con DeepL Voice per Microsoft Teams e Zoom, includendo funzionalità disponibili agli utenti finali (come glossari e riconoscimento dei termini pronunciati). Slator sottolinea che le conclusioni sono indipendenti e che ha mantenuto pieno controllo editoriale su metodologia e risultati.

Verso aprile

Questi risultati arrivano in vista del lancio globale primaverile di DeepL , previsto per il 16 aprile 2026, durante il quale l'azienda presenterà importanti aggiornamenti di DeepL Voice insieme a nuove funzionalità per l'automazione della traduzione e la collaborazione cross-platform.

A proposito di DeepL

DeepL è un'azienda internazionale specializzata nell'intelligenza artificiale che sviluppa l'infrastruttura linguistica alla base del business internazionale. Oltre 200 000 clienti business e milioni di utenti si affidano alla piattaforma di AI linguistica di DeepL per comunicare a livello globale, collaborare e operare in tempo reale in diverse lingue. Combinando modelli di IA all'avanguardia con sicurezza e privacy di livello aziendale, DeepL consente alle organizzazioni di operare senza soluzione di continuità in diversi mercati e culture. Fondata nel 2017 dal CEO Jarek Kutylowski, DeepL conta a oggi oltre 1000 dipendenti ed è sostenuta da investitori di fama mondiale, tra cui Benchmark, IVP e Index Ventures. Ulteriori informazioni su DeepL sono disponibili all'indirizzo www.deepl.com .

A proposito di Slator

Slator is the leading source of research and market intelligence for translation, localization, interpreting, and language AI. Slator's Consulting practice is a trusted partner to enterprise buyers, language technology platforms, and language solutions integrators looking for independent industry analysis.

Il report completo è disponibile qui .

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