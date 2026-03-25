DeepL Voice von 96 % der Sprachexperten bevorzugt - höhere Geschwindigkeit und Genauigkeit bei gesprochenen Übersetzungen im Vergleich zu führenden Wettbewerbern

Neue Studie zeigt: DeepL Voice liefert im Vergleich zu Google Meet, Microsoft Teams und Zoom höhere Übersetzungsqualität und stabilere Live-Untertitel in Meetings über 14 Sprachkombinationen hinweg.

KÖLN, Deutschland, 25. März 2026 /PRNewswire/ -- DeepL , ein globales Unternehmen für KI-Produkte und -Forschung, hat heute die Ergebnisse einer unabhängigen Benchmark-Studie veröffentlicht. Darin wurden die Qualität und Stabilität von KI-Sprachübersetzungen in Echtzeit sowie Untertiteln in Meetings auf den Plattformen Google Meet, Microsoft Teams und Zoom bewertet.

Da mehrsprachige Meetings für globale Teams zunehmend zur Routine gehören, setzen Unternehmen KI-Sprachtechnologie ein, um die Zusammenarbeit, Kundengespräche und Entscheidungsprozesse zu unterstützen.

Die von DeepL beauftragte und von Slator – einer führenden Quelle für Forschung und Marktanalysen im Bereich Übersetzung, Lokalisierung, Dolmetschen und KI-Sprachlösungen – unabhängig durchgeführte Studie zeigt, dass DeepL Voice sowohl bei der Übersetzungsqualität als auch bei der Stabilität von Untertiteln die höchsten Werte erzielt und die in Google Meet, Microsoft Teams und Zoom integrierten Funktionen übertrifft.

In geschäftskritischen Situationen – von Verkaufsgesprächen bis zu internen Strategiemeetings – können schon kleine Übersetzungsfehler oder instabile Untertitel den Gesprächsfluss verlangsamen, Verwirrung stiften oder wichtige Entscheidungen gefährden. Angesichts der zunehmenden Globalisierung hat sich KI-gestützte Übersetzung zu einer notwendigen Infrastruktur entwickelt. Deren Stärke hängt von zwei Faktoren ab: der Übersetzungsqualität und der Stabilität der Live-Untertitel.

Zentrale Studienergebnisse:

DeepL Voice führt bei der Übersetzungsqualität in der menschlichen Bewertung und erreicht einen Qualitäts-Score von 96,4/100 für DeepL Voice for Zoom und 96,3/100 für DeepL Voice for Teams , verglichen mit 87–89 bei den anderen Plattformen.



in der menschlichen Bewertung und erreicht einen Qualitäts-Score von für und für , verglichen mit bei den anderen Plattformen. DeepL Voice reduziert schwerwiegende Fehler signifikant und senkt die Rate kritischer Übersetzungsfehler im Vergleich zu anderen Plattformen um durchschnittlich 76 %.



und senkt die Rate kritischer Übersetzungsfehler im Vergleich zu anderen Plattformen DeepL Voice liefert in 79 % der Fälle vollständig korrekte Übersetzungssegmente , verglichen mit 42 % bei den anderen Tools.



, verglichen mit bei den anderen Tools. DeepL Voice verbessert die Stabilität der Untertitel und erreicht in der automatisierten Frame-Level-Analyse von Slator Stabilitätswerte von 88,6/100 ( DeepL Voice for Zoom ) bzw. 85,8/100 ( DeepL Voice for Teams ).



und erreicht in der automatisierten Frame-Level-Analyse von Slator Stabilitätswerte von ( ) bzw. ( ). DeepL Voice reduziert die Instabilität von Untertiteln (Neuschreibungen/Flackern) im Durchschnitt um 37,6 % gegenüber Microsoft Teams und um 54,7 % gegenüber Zoom.



(Neuschreibungen/Flackern) im Durchschnitt um gegenüber Microsoft Teams und um gegenüber Zoom. Über alle Blindtests hinweg wird DeepL Voice von 96 % der professionellen Sprachexperten bevorzugt, die die Lösungen getestet haben.

„KI-Sprachtechnologie entwickelt sich zur zentralen Infrastruktur für die Arbeitsweise globaler Unternehmen. In diesem Kontext sind Genauigkeit und Stabilität keine Zusatzfunktionen, sondern Grundvoraussetzungen", sagt Jarek Kutylowski, CEO von DeepL. „Die unabhängige Benchmark-Analyse zeigt, dass DeepL Voice in beiden Bereichen überzeugt – und dabei ein neues Niveau für Echtzeitkommunikation setzt. Wenn professionelle Sprachexperten eine Lösung so eindeutig bevorzugen, ist das ein klares Signal für die Richtung, in die sich der Markt entwickelt."

„Wir haben uns bewusst nicht nur auf reine Genauigkeitswerte beschränkt, sondern insbesondere die ‚menschliche' Dimension von KI-gestützter Untertitelung in den Fokus gerückt: Lesbarkeit, Sprachfluss und Stabilität. Entscheidend war für uns nicht nur, ob die Wörter am Ende korrekt sind, sondern wie sie sich verhalten, während sie gelesen werden. Deshalb haben wir sowohl die sprachliche Qualität als auch die Darstellung auf dem Bildschirm bewertet – und genau hier zeigt sich, dass DeepL einen neuen Maßstab setzt", erklärt Alex Edwards, Head of Consulting bei Slator.

Warum Stabilität genauso wichtig ist wie Genauigkeit

Der Bericht von Slator zeigt, dass selbst bei weitgehend korrekten Übersetzungen häufige Änderungen der Untertitel das Verständnis unterbrechen und die Nutzbarkeit in der Praxis verringern können. Um abzubilden, wie Untertitel für Endnutzer erscheinen, hat Slator die Stabilität mithilfe einer Frame-by-Frame-Analyse der auf dem Bildschirm dargestellten Untertitel gemessen. Dabei wurden Flackern, Schwankungen und Änderungen im Zeitverlauf erfasst.

Methodik

Slator beauftragte 28 professionelle Sprachexperten mit einer Blindbewertung von KI-übersetzten Untertiteln über 14 Sprachkombinationen hinweg (7 ins Englische, 7 aus dem Englischen). Der Bericht vergleicht standardmäßige, vorkonfigurierte Einstellungen für Untertitelübersetzungen in Google Meet, Microsoft Teams und Zoom mit DeepL Voice for Teams und DeepL Voice for Zoom, einschließlich für Endnutzer verfügbarer Funktionen (wie Glossare und die Erkennung gesprochener Begriffe). Laut Slator sind die Schlussfolgerungen unabhängig und das Unternehmen behielt die vollständige redaktionelle Kontrolle über Methodik und Ergebnisse.

Ausblick auf April

Die Ergebnisse werden im Vorfeld der globalen Produktvorstellung von DeepL am 16. April veröffentlicht, bei der das Unternehmen umfassende Updates für DeepL Voice sowie erweiterte Funktionen in der Übersetzungsautomatisierung und der plattformübergreifenden Zusammenarbeit vorstellen wird.

Über DeepL

DeepL ist ein globales KI–Unternehmen, das die Sprachinfrastruktur entwickelt, die globale Unternehmen vorantreibt. Mehr als 200.000 Teams sowie Millionen von Einzelnutzern vertrauen auf die KI–Sprachtechnologie von DeepL, um weltweit zu kommunizieren, über Sprachen hinweg zusammenzuarbeiten und in Echtzeit zu agieren. Durch die Kombination fortschrittlicher KI–Modelle mit Sicherheits– und Datenschutzstandards der Enterprise-Klasse ermöglicht DeepL es Organisationen, nahtlos über Märkte und Kulturen hinweg zu arbeiten. DeepL wurde 2017 von CEO Jarek Kutylowski gegründet und beschäftigt heute über 1.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen wird von renommierten Investoren wie Benchmark, IVP und Index Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.deepl.com .

Über Slator

Slator is the leading source of research and market intelligence for translation, localization, interpreting, and language AI. Slator's Consulting practice is a trusted partner to enterprise buyers, language technology platforms, and language solutions integrators looking for independent industry analysis.

Der vollständige Bericht ist hier verfügbar.

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