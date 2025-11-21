DeepRoute.ai est en passe de livrer 200 000 véhicules d'ici à la fin de l'année et a conquis 40 % du marché de la navigation autonome en octobre.

Sur cette lancée, le nombre de véhicules équipés de la plateforme de conduite intelligente de DeepRoute.ai devrait dépasser les 200 000 d'ici la fin de l'année, et les déploiements devraient atteindre un million en 2026. La dynamique s'accélère rapidement : rien qu'en octobre, notre part de marché mensuelle dans le segment des fournisseurs tiers de conduite autonome urbaine en Chine a grimpé à près de 40 %. Cette progression rapide illustre la forte trajectoire concurrentielle de DeepRoute.ai et l'adoption croissante par le secteur de solutions de conduite autonome évolutives. L'entreprise détient désormais la deuxième plus grande part de marché dans la catégorie des SUV grand public en Chine, l'un des secteurs les plus compétitifs et à la croissance la plus dynamique du marché automobile mondial. Les principaux équipementiers continuent d'intégrer la plateforme DeepRoute.ai dans leurs nouveaux modèles, ce qui témoigne d'une forte demande commerciale et d'une confiance dans sa capacité de production. Cette dynamique souligne la transformation de DeepRoute.ai, qui est passé d'un innovateur technologique à un facilitateur de marché de masse participant à la prochaine phase de croissance de l'industrie.

« Atteindre 200 000 unités à la fin de l'année prouve que la technologie de conduite autonome peut être déployée de manière sûre et efficace à grande échelle », a déclaré Maxwell Zhou, PDG de DeepRoute.ai. « Cela nous permet de saisir de nouvelles opportunités dans le domaine des services de robotaxi et des applications autonomes plus larges. »

DeepRoute.ai exploite trois secteurs d'activité, à savoir les plates-formes de véhicules grand public, les services de robotaxi et le développement de RoadAGI, qui reposent sur un cadre technique unifié. Cette approche intégrée permet à l'entreprise de passer des véhicules grand public à de nouveaux segments commerciaux en maintenant la cohérence technologique et l'efficacité opérationnelle. D'ici à la fin de l'année 2025, DeepRoute.ai lancera des opérations de robotaxi en utilisant des véhicules de production grand public. L'entreprise fait également progresser RoadAGI, un système d'intelligence autonome polyvalent conçu pour permettre à des agents intelligents de comprendre des environnements complexes, de prendre des décisions indépendantes et d'opérer dans divers scénarios et applications - de la livraison et de la logistique à la gestion immobilière, en passant par les soins de santé et la sécurité. RoadAGI excelle dans la navigation dans des environnements complexes à plusieurs niveaux et représente non seulement la mobilité intelligente, mais aussi une nouvelle voie pour les applications commerciales.

Le modèle Vision-Langage-Action (VLA) est la base de cette technologie, intégrant la perception visuelle, la compréhension sémantique et la prise de décision autonome. Déployée dans DeepRoute IO 2.0, cette architecture prend en charge à la fois les déploiements de production actuels et les exigences d'autonomie plus élevées des applications robotaxi et RoadAGI. La flexibilité de la plateforme permet un déploiement rapide dans le cadre de divers partenariats équipementier à l'échelle mondiale.

À propos de DeepRoute.ai

DeepRoute.ai est une société d'intelligence artificielle qui se consacre à la recherche, au développement et à l'application de solutions de conduite. À ce jour, l'entreprise a levé 450 millions de dollars, dont 100 millions de dollars en financement de série C1 auprès d'équipementiers automobiles de premier plan, ce qui témoigne de la grande confiance de l'industrie dans sa feuille de route technologique. DeepRoute.ai est la première à développer des solutions de conduite intelligente prêtes à la production et un pionnier dans le déploiement de modèles de bout en bout et de modèles VLA sur des véhicules de tourisme produits en série ; son objectif est de créer une intelligence artificielle générale dans le monde physique.

