DeepRoute.ai steuert auf die Auslieferung von 200 000 Fahrzeugen bis Jahresende zu und erzielt im Oktober einen Marktanteil von 40 % im NOA-Drittanbietermarkt

Aufbauend auf dieser Dynamik wird die Zahl der Fahrzeuge, die mit der intelligenten Fahrplattform von DeepRoute.ai ausgestattet sind, bis Ende dieses Jahres voraussichtlich 200 000 übersteigen, und im Jahr 2026 soll die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge eine Million erreichen. Die Dynamik nimmt rasant zu: Allein im Oktober stieg unser monatlicher Marktanteil in Chinas Drittanbietermarkt für urbanes autonomes Fahren auf fast 40 %. Dieser rasante Anstieg spiegelt die starke Wettbewerbsposition von DeepRoute.ai und die wachsende Akzeptanz skalierbarer Lösungen für autonomes Fahren in der Branche wider. Das Unternehmen hält nun den zweitgrößten Marktanteil in Chinas Mainstream-SUV-Kategorie – einem der wettbewerbsintensivsten und am schnellsten wachsenden Sektoren auf dem globalen Automobilmarkt. Führende OEMs integrieren die DeepRoute.ai-Plattform weiterhin in ihre neuen Modelle, was die starke kommerzielle Nachfrage und das Vertrauen in die Produktionsreife der Plattform widerspiegelt. Diese Dynamik unterstreicht die Transformation von DeepRoute.ai von einem Technologie-Innovator zu einem Massenmarkt-Enabler, der die nächste Wachstumsphase der Branche vorantreibt.

„Die Auslieferung von 200 000 Einheiten bis Jahresende zeigt, dass sich Technologie für autonomes Fahren sicher und effizient im großen Maßstab einsetzen lässt", sagte Maxwell Zhou, Geschäftsführer von DeepRoute.ai. „Damit sind wir in der Lage, neue Chancen bei Robotaxi-Diensten und weiteren autonomen Anwendungen zu nutzen."

DeepRoute.ai betreibt drei Geschäftsbereiche – Fahrzeugplattformen für Verbraucher, Robotaxi-Dienste und RoadAGI-Entwicklung – die auf einem einheitlichen technischen Rahmen aufbauen. Dieser integrierte Ansatz ermöglicht Unternehmen, von Privatfahrzeugen auf neue Nutzfahrzeugsegmente zu expandieren und dabei die technologische Konsistenz sowie betriebliche Effizienz zu wahren. Bis Ende 2025 wird DeepRoute.ai den Betrieb von Robotaxis mit Serienfahrzeugen für Verbraucher aufnehmen. Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen RoadAGI weiter, ein universelles autonomes Intelligenzsystem, das intelligente Agenten in die Lage versetzen soll, komplexe Umgebungen zu verstehen, unabhängige Entscheidungen zu treffen und in verschiedenen Szenarien und Anwendungen zu operieren – von der Auslieferung und Logistik bis hin zu Immobilienverwaltung, Gesundheitswesen und Sicherheit. RoadAGI zeichnet sich durch die Navigation in komplexen, vielschichtigen Umgebungen aus und steht nicht nur für intelligente Mobilität, sondern auch für einen neuen Weg für kommerzielle Anwendungen.

Das Vision-Language-Action-Modell (VLA) bildet die Grundlage für diese Technologie, die visuelle Wahrnehmung, semantisches Verständnis und autonome Entscheidungsfindung integriert. Diese Architektur, die in DeepRoute IO 2.0 eingesetzt wird, unterstützt sowohl aktuelle Produktionseinsätze als auch die höheren Autonomieanforderungen von Robotaxi- und RoadAGI-Anwendungen. Die Flexibilität der Plattform ermöglicht einen schnellen Einsatz in verschiedenen OEM-Partnerschaften auf der ganzen Welt.

DeepRoute.ai ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das sich der Forschung, Entwicklung und Anwendung von Fahrlösungen widmet. Bis heute hat das Unternehmen 450 Mio. US-Dollar eingeworben, darunter 100 Mio. US-Dollar in der Serie C1 von führenden Automobilherstellern, was das große Vertrauen der Branche in seine technologische Roadmap unterstreicht. Als erstes Unternehmen, das serienreife Lösungen für das autonome Fahren entwickelt hat, und als Pionier bei der Einführung von End-to-End- und VLA-Modellen in Serienfahrzeugen, zielt DeepRoute.ai darauf ab, künstliche allgemeine Intelligenz für die physische Welt zu schaffen.

