DeepRoute.ai va camino de entregar 200.000 vehículos antes de fin de año

Aprovechando este impulso, se prevé que el número de vehículos equipados con la plataforma de conducción inteligente de DeepRoute.ai supere los 200.000 a finales de este año, y que las implementaciones alcancen el millón en 2026. El crecimiento se está acelerando rápidamente: solo en octubre, nuestra cuota de mercado mensual en el segmento de proveedores de conducción autónoma urbana de terceros en China ascendió a casi el 40 %. Este rápido ascenso refleja la sólida trayectoria competitiva de DeepRoute.ai y la creciente adopción por parte del sector de soluciones de conducción autónoma escalables. La empresa ostenta ahora la segunda mayor cuota de mercado en la categoría de SUV convencionales en China, uno de los sectores más competitivos y de mayor crecimiento del mercado automovilístico mundial. Los principales fabricantes de equipos originales (OEM) siguen integrando la plataforma de DeepRoute.ai en sus nuevos modelos, lo que refleja una fuerte demanda comercial y la confianza en su preparación para la producción. Este impulso subraya la transformación de DeepRoute.ai, de innovador tecnológico a facilitador del mercado masivo, impulsando así la siguiente fase de crecimiento del sector.

"El hecho de alcanzar las 200.000 unidades a finales de año demuestra que la tecnología de conducción autónoma puede implementarse de forma segura y eficiente a gran escala", afirmó Maxwell Zhou, consejero delegado de DeepRoute.ai. "Esto nos posiciona para buscar nuevas oportunidades en los servicios de robotaxis y en aplicaciones autónomas más amplias".

DeepRoute.ai opera tres líneas de negocio: plataformas de vehículos para consumidores, servicios de robotaxis y desarrollo de RoadAGI, basadas en un marco técnico unificado. Este enfoque integrado permite a la empresa expandirse desde vehículos de consumo hacia nuevos segmentos comerciales, manteniendo la coherencia tecnológica y la eficiencia operativa. Para finales de 2025, DeepRoute.ai lanzará operaciones de robotaxis con vehículos de producción de grado comercial. La empresa también está desarrollando RoadAGI, un sistema de inteligencia autónoma de propósito general diseñado para que los agentes inteligentes comprendan entornos complejos, tomen decisiones independientes y operen en diversos escenarios y aplicaciones, desde la entrega y la logística hasta la gestión de propiedades, la atención médica y la seguridad. RoadAGI destaca en la navegación por entornos complejos y multinivel, y representa no solo movilidad inteligente, sino un nuevo camino para las aplicaciones comerciales.

El modelo Visión-Lenguaje-Acción (VLA) sustenta esta base tecnológica, integrando la percepción visual, la comprensión semántica y la toma de decisiones autónoma. Implementada en DeepRoute IO 2.0, esta arquitectura es compatible tanto con las implementaciones de producción actuales como con los mayores requisitos de autonomía de las aplicaciones de robotaxis y RoadAGI. La flexibilidad de la plataforma permite una rápida implementación a través de diversas colaboraciones con fabricantes de equipos originales (OEM) a nivel mundial.

DeepRoute.ai es una empresa de Inteligencia Artificial dedicada a la investigación, el desarrollo y la aplicación de soluciones de conducción. Hasta la fecha, la empresa ha recaudado 450 millones de dólares, incluyendo 100 millones en financiación de Serie C1 de importantes fabricantes de equipos originales del sector automotriz, lo que demuestra la gran confianza de la industria en su hoja de ruta tecnológica. Como la primera en desarrollar soluciones de conducción autónoma listas para la producción y pionera en la implementación de modelos integrales y VLA en vehículos de pasajeros de producción en masa, DeepRoute.ai aspira a crear inteligencia artificial general para el mundo físico.

