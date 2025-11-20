Définir l'avenir critique : des experts mondiaux appellent à la normalisation de la bande 450 MHz

CRACOVIE, Pologne, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'avenir des réseaux de communication critiques, essentiels pour les industries stratégiques clés, dépend largement du développement de la bande des 450 MHz. Ses propriétés uniques permettent une couverture nationale avec moins de stations de base et une meilleure pénétration à travers les obstacles par rapport aux fréquences plus élevées.Malgré son importance stratégique, la bande des 450 MHz est confrontée à des défis majeurs au niveau mondial : une utilisation incohérente, des normes fragmentées et l'absence d'une feuille de route réglementaire unifiée, même au sein de l'Union européenne.

Pour répondre à ces questions, plus de 250 experts de 30 pays, dont les principaux opérateurs et fournisseurs de technologie, tels que Aramco Digital, Utility Connect, PGE et 450connect, se sont retrouvés à Cracovie pour la première édition polonaise de la conférence 450 MHz Alliance x Comarch, organisée conjointement avec une association mondiale qui promeut l'utilisation du spectre des 450 MHz.

L'événement a mis en évidence la manière dont la technologie, la politique et la coopération industrielle façonnent les réseaux critiques de la prochaine génération. Il a également fourni un aperçu complet des développements actuels au sein de l'écosystème 450 MHz, y compris 450connect en Allemagne qui démontre la capacité prouvée du spectre à soutenir des réseaux critiques fiables à l'échelle nationale - Paweł Workiewicz, CCO à la division des télécommunications chez Comarch.

L'expertise mondiale rencontre l'excellence locale

À travers une série de discussions et de présentations de 30 intervenants, les participants ont souligné le besoin urgent d'une feuille de route claire et harmonisée pour la gamme de fréquences 320-510 MHz. Les participants ont réaffirmé que la bande des 450 MHz reste parfaitement adaptée aux réseaux d'importance stratégique. Bien que sa largeur de bande limitée présente des inconvénients inhérents, la fiabilité et la portée de la bande la rendent indispensable pour les communications sécurisées dans de vastes zones.

Les discussions ont essentiellement porté sur l'élaboration d'une stratégie coordonnée visant à influencer les organismes de normalisation et de réglementation, tels que l'Institut européen des normes de télécommunication et le 3GPP (projet de partenariat de troisième génération), afin de garantir des normes cohérentes et applicables à l'échelle mondiale pour les systèmes de communication transfrontaliers. Les experts ont convenu qu'un tel alignement est une condition préalable à la construction de l'avenir unifié et sécurisé des réseaux critiques.

Nouveaux horizons technologiques

L'innovation technologique a également été au cœur de l'événement. La 5G RedCap (Reduced Capability) devient une passerelle entre les déploiements LTE450 existants et les futurs systèmes à large bande et les experts ont souligné son potentiel pour prolonger la durée de vie et la pertinence de la bande des 450 MHz. Cette technologie permet de réaliser des applications IoT et critiques qui exigent une faible latence et une grande fiabilité plutôt qu'une bande passante extrême.

La gestion de réseau pilotée par l'IA et les technologies Digital Twin ont également été présentées comme des catalyseurs de transformation, capables de fournir une maintenance prédictive, une connaissance de la situation en temps réel et une optimisation autonome du réseau. Comarch a présenté sa vision de l'ère de l'IA, en mettant l'accent sur l'évolution des systèmes supervisés par l'homme vers des architectures de réseau adaptatives et auto-apprenantes, nécessaires pour sécuriser et gérer des infrastructures de plus en plus complexes.

Le consensus de Cracovie était clair : l'écosystème des 450 MHz est arrivé à un carrefour décisif. Ses avantages techniques uniques et son écosystème croissant de solutions LTE450 et 5G RedCap lui confèrent un potentiel inégalé pour connecter les industries critiques. La concrétisation de cette vision nécessitera une action collective au niveau mondial, des cadres réglementaires cohérents et un investissement continu dans l'innovation, afin de garantir que la bande des 450 MHz reste une pierre angulaire de la sécurité des communications critiques pendant de nombreuses décennies.

