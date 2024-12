Degrii et BWT Pool annoncent un partenariat stratégique mondial pour révolutionner le nettoyage des piscines

LYON, France, 2er décembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors de Piscine Global 2024 à Lyon, Degrii, pionnier fort de plus d'une décennie d'innovation en matière de technologie de nettoyage, et BWT, leader mondial des solutions de traitement de l'eau, ont fièrement dévoilé un partenariat stratégique destiné à redéfinir le marché du nettoyage robotisé des piscines.

Combiner les forces pour une innovation inégalée

Degrii and BWT: A Global Strategic Partnership to Revolutionize Pool Cleaning Robotic

Les dix années d'expertise de Degrii dans le domaine de la robotique alimentée par batterie complètent parfaitement la suprématie de BWT dans le domaine de la technologie de l'eau, son réseau mondial de vente et de service, ainsi que sa force de marketing inégalée. Ensemble, ils proposeront une gamme de solutions avancées pour le nettoyage des piscines, allant des robots à câble haute performance aux systèmes intelligents alimentés par batterie à la pointe de la technologie.

« Ce partenariat avec BWT représente une étape importante pour Degrii, car il nous permet d'apporter notre expertise de pointe et notre gamme innovante de robots de piscine alimentés par batterie à un public mondial et de devenir le principal acteur de ce marché », a déclaré Fei Zhao, PDG de Degrii.

Une vision commune de la croissance

En unissant leurs forces, Degrii et BWT entendent accélérer la croissance et ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur mondial du nettoyage des piscines. Les clients bénéficieront des forces combinées de l'innovation technologique de Degrii et de l'infrastructure de BWT, de son réseau de vente mondial et de son expertise en matière de développement de marques.

« La collaboration avec Degrii nous permet de tirer parti de son savoir-faire mondial en matière de robotique de piscine à batterie et de concrétiser notre vision commune d'un confort et d'une satisfaction sans compromis pour les clients en matière de robotique de piscine. Nous nous réjouissons du pouvoir d'innovation et de la croissance dynamique que ce partenariat stratégique favorisera », a déclaré Andreas Weissenbacher, PDG de BWT.

Ce partenariat marque un grand pas en avant dans la technologie du nettoyage des piscines, offrant des solutions plus intelligentes et plus efficaces qui repoussent les limites et établissent une nouvelle référence en matière de valeur et de satisfaction des clients à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2569680/20241128_175010.jpg