Degrii und BWT Pool kündigen eine globale strategische Partnerschaft zur Revolutionierung der Poolreinigung an

LYON, Frankreich, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Auf der Piscine Global 2024 in Lyon gaben Degrii, ein Pionier mit mehr als einem Jahrzehnt an Innovation in der Reinigungstechnologie, und BWT, ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen, stolz eine strategische Partnerschaft bekannt, die den Markt für Roboter-Poolreinigung neu definieren wird.

Kombinierte Stärken für unübertroffene Innovation

Degrii and BWT: A Global Strategic Partnership to Revolutionize Pool Cleaning Robotic

Degrii verfügt über 10 Jahre Erfahrung im Bereich der batteriebetriebenen Robotik und ergänzt perfekt die führende Position in der Wassertechnologie, das globale Vertriebs- und Servicenetz und die beispiellose Marketingstärke von BWT. Gemeinsam werden sie eine Reihe fortschrittlicher Lösungen für die Poolreinigung anbieten, von leistungsstarken kabelgesteuerten Robotern bis hin zu hochmodernen batteriebetriebenen intelligenten Systemen.

„Diese Partnerschaft mit BWT stellt einen bedeutenden Meilenstein für Degrii dar. Sie ermöglicht es uns, unser Spitzen-Know-how und unser innovatives Angebot an batteriebetriebenen Pool-Robotern einem globalen Publikum zu präsentieren und zum Hauptakteur in diesem Markt zu werden", sagt Fei Zhao, Geschäftsführer von Degrii.

Eine gemeinsame Vision für Wachstum

Durch den Zusammenschluss wollen Degrii und BWT das Wachstum beschleunigen und neue Möglichkeiten in der globalen Poolreinigungsbranche erschließen. Die Kunden werden von der kombinierten Stärke der technologischen Innovation von Degrii und der Infrastruktur, des globalen Vertriebsnetzes und der Markenentwicklungskompetenz von BWT profitieren.

„Die Zusammenarbeit mit Degrii ermöglicht es uns, ihr weltweit führendes Know-how in der Batteriepool-Robotik-Technologie zu nutzen und unsere gemeinsame Vision von kompromisslosem Kundenkomfort und -zufriedenheit in der Poolrobotik zu verwirklichen. Wir freuen uns auf die Innovationskraft und das dynamische Wachstum, das durch diese strategische Partnerschaft gefördert wird", so Andreas Weissenbacher, Geschäftsführer von BWT.

Mit dieser Partnerschaft wird ein großer Schritt nach vorne in der Poolreinigungstechnologie gemacht, indem intelligentere und effizientere Lösungen bereitgestellt werden, die die Grenzen des Möglichen erweitern und weltweit neue Maßstäbe für Wert und Kundenzufriedenheit setzen.

