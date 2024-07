Déjà dix millions de téléchargements : Suika Game lance un pack spécial de skins supplémentaires pour les utilisateurs de Nintendo Switch

À partir du 28 juin, nous proposons une série de skins gratuits qui permettent aux joueurs de personnaliser gratuitement leur ensemble préféré. En outre, nous avons publié quatre skins payants, chacun inspiré d'un thème estival : « Plage au couchant », « Champ de tournesols », « Vacances d'été » et « Feu d'artifice ».

Ces skins payants comprennent plusieurs parties personnalisables (arrière-plan, Poppy, boîte et habillage de votre propre pastèque), ce qui permet aux joueurs de créer un design unique. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle fonctionnalité.

Nous sommes ravis d'annoncer que le nombre total de téléchargements de Suika Game sur Nintendo Switch, iOS et Android a dépassé les dix millions. Nous restons déterminés à améliorer l'expérience de jeu pour tous les joueurs et nous apprécions votre soutien continu.

Suika Game - Skins gratuits

Personnalisez gratuitement les éléments de l'interface du jeu, y compris l'arrière-plan, la boîte, Poppy et d'autres combinaisons de votre choix.

Suika Game - [Offre estivale] Pack spécial de skins supplémentaires (payant)

Nous proposons une collection de quatre skins sur le thème de l'été : « Plage au couchant », « Champ de tournesols », « Vacances d'été » et « Feu d'artifice ».

Le [Offre estivale] Pack spécial de skins supplémentaires, qui contient les quatre skins, est désormais disponible sur le Nintendo Switch eShop dans le monde entier.

Prix: 350 JPY / 4,19 USD / 4,19 EUR / 3 500 KRW / 21 HKD

Options d'achat individuel :

Plage au couchant : un thème de plage au coucher de soleil estival, huit éléments de fruit interchangeables, un nouveau design pour Poppy et la boîte, et un arrière-plan tropical.

Prix: 100 JPY / 1,19 USD / 1,19 EUR / 1 000 KRW / 6 HKD

Champ de tournesols: Un thème de tournesol avec huit éléments de fruits interchangeables, un nouveau design pour Poppy et la boîte, et un arrière-plan de champ de tournesols.

Prix:100 JPY / 1,19 USD / 1,19 EUR / 1 000 KRW / 6 HKD

Vacances d'été: Un thème de vacances d'été avec huit éléments de fruits interchangeables, un nouveau design pour Poppy et la boîte, et un arrière-plan de jardin japonais traditionnel.

Prix: 100 JPY / 1,19 USD / 1,19 EUR / 1 000 KRW / 6 HKD

Feu d'artifice : Un thème sur le feu d'artifice avec 14 éléments de fruits interchangeables, un nouveau design pour Poppy et la boîte, un skin animé de feux d'artifice, une interface de démarrage de jeu avec effet de feu d'artifice animé, une musique de fond inspirée des festivals d'été, et des effets sonores qui s'activent à chaque fois que le fruit évolue.

Prix: 150 JPY / 1,79 USD / 1,79 EUR / 1 500 KRW / 9 HKD

* Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo.

À propos de Suika Game

Suika Game est un jeu de réflexion dans lequel les joueurs regroupent des fruits du même type et les font évoluer progressivement vers des fruits plus gros, le niveau le plus élevé étant la pastèque.

Copyright: ©︎ 2021 Aladdin X Inc

Site officiel: https://www.aladdinx.jp/pages/suika-game

X officiel: https://twitter.com/SuikaGame_jp

À propos de XGIMI

XGIMI Technology Co., Ltd (688696.SH), créée en 2013, est une marque leader mondiale dans le domaine des projecteurs et des projecteurs laser, qui intègre la conception, la R&D, la fabrication, la vente et le service. En collaboration avec des partenaires de renom tels que Google, Harman Kardon et Texas Instruments, XGIMI s'efforce de créer des produits de divertissement tout-en-un et de les perfectionner en permanence en adoptant une approche centrée sur l'utilisateur. En 2023, XGIMI a occupé la première place sur le marché mondial des projecteurs domestiques en termes de livraisons.

Des informations complémentaires sont disponibles à l'adresse suivante https://www.xgimi.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454297/Summer_Version__Special_Skins_Expansion_Pack.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454298/Suika_Game___Free_skins.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454299/Suika_Game___Sunset_Beach_skin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454300/Suika_Game___Sunflower_Farm_skin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454301/Suika_Game___Summer_Holiday_skin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2454302/Suika_Game___Fireworks_Display_skin.jpg