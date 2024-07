Suika Game lanza un paquete adcional de skins especiales para los usuarios de Nintendo Switch

10 Millionen Downloads, Tendenz steigend: Suika Game bringt spezielles Skin-Erweiterungspaket für Nintendo-Switch-Nutzer auf den Markt

Aladdin X Inc., eine Tochtergesellschaft der preisgekrönten Projektor- und Laserprojektormarke XGIMI, brachte am 28. Juni in Japan das „[Summer...