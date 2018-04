Delegation von Miss Culture&Tourism Of The World zu Besuch in Österreich

WIEN, 23. April 2018 /PRNewswire/ -- Am 18. April 2018 stattete folgende Delegation dem jüngsten österreichischen Bundeskanzler, Herrn Sebastian Kurtz, einen Besuch ab: Frau Lu Lu, globale Vorstandsvorsitzende von Miss Culture&Tourism Of The World (MCTW); Frau Meiying Kalteis, Vorstandsvorsitzende für Europe Miss Culture&Tourism Of The World; Frau Xian Dandan, Longines FEI-Weltcupsiegerin im Springreiten; Frau Yu Shui, Botschafterin für Tourismus in Serbien; Frau Lu Yihong, MCTW von China 2017-2018; Herr WeiPeng, CEO von Dongao Asia Pictures Co., Ltd, sowie weitere wichtige Mitglieder des MCTW-Komitees.